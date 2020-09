Si lancia nel vuoto a 11 anni: l'ombra della challenge mortale dietro il gesto

Si butta dal balcone: perde la vita a 11 anni

Challenge Jonathan Galindo, cos'è e perché se ne sta parlando

Un bambino dia Napoli. Lo shock di genitori, amici e parenti è stato davvero grande, quando hanno scoperto che il giovane ragazzo ha scelto di togliersi la vita lanciandosi dal decimo piano della sua abitazione.: scopriamo le prime indiscrezioni in merito.Prima di compiere il fatale gesto,, infine uno strano riferimento che ha fatto sgranare gli occhi agli investigatori. Infatti, che in qualche modo potrebbedi casa sua, dal decimo piano del palazzo in cui abitava, a Napoli. Una figura che, a detta degli investigatori,. Proprio per queste strane circostanze, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, e si sta indagando. In questa brutta vicenda, potrebbe infatti avere avuto un ruolo una "challenge" social, del tipo "Jonathan Galindo", "Blue Whale"" o "Momo", che hanno in comune sfide pericolose che possono portare all'autolesionismo.La tragica morte del ragazzo di 11 anni di Napoli potrebbe essere quindi scaturita da un “” in perfetto stile, una delle challenge di cui abbiamo accennato. Ma esattamente chi o cosa dovrebbe essere Jonathan Galindo?, arrivato poi in Europa prima in Spagna e Germania e ora si pensa possa essere approdato in Italia. L'immagine è riconducibile a una maschera inquietante che ricrea le fattezze del personaggio Disney di Pippo.Partendo dal presupposto che, ma che i profili e gli accountgestiti da persone non meglio conosciute che si pensa, ingannare e addirittura morire giovani influenzabili,: se accetti la richiesta di amicizia, solitamente fatta a giovanissimi, ti viene inviato, tramite messaggistica,Il caso del bambino di 11 anni di Napoli potrebbe ricordare queste dinamiche soprattutto. Tuttavia le indagini sono ancora in corso, quindi si dovrà aspettare una risposta dagli inquirenti.