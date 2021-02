Meglio stare attenti in videolezione: arriva l'intelligenza artificiale che scova i distratti

Intelligenza artificiale: il tool che scova gli studenti distratti

Dopo l’le scuole e le università si sono organizzate con lae i lavori che lo permettevano sono passati prontamente allo. Tra gli strumenti tecnologici utilizzati, lesi sono presentate come il miglior alleato per continuare a fare lezione o per riunirsi tra colleghi.Ma tra estensioni e trucchi per non seguire , come fa un’insegnante a capire se uno studente è attento? Ecco il nuovo tool creato con l’Si chiama, letteralmente “rilevatore affettivo”, lo strumento sviluppato dache sfrutta l’per testare il livello di attenzione del pubblico in una videochiamata. Ricreando ladei partecipanti e registrando qualsiasi movimento del viso, il sistema crea deicorrispondenti alla risposta emotiva stimata: l’indicherebbe così al presentatore ogni 15 secondi i partecipanti con il punteggio più alto in quel periodo di tempo, ovvero quelli più coinvolti. Il programma, nello specifico, riesce a decifraree addirittura ilper tracciare i segnali di dubbio e confusione. Il tool, oltre ad essere un mezzo utile a capire chi è attento e chi no, è un ottimo strumento per il docente per ricevere undagli studenti sulla propria lezione e capire se è stato abbastanza coinvolgente. Come riportato su Leganerd , però, il tool è stato testato su un campione die solo il 40% sembra essere stato coinvolto dal software. D’altro canto, non sono ancora stati condotti degli studi sull’per riuscire a garantire una traduzione certa dei. Nonostante ciò, i relatori pare abbiano dato la loroall’intelligenza artificiale, con l’auspicio che possa continuare a progettare strumenti utili da accostare a situazioni della vita quotidiana.