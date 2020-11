Amazon Prime Gaming regala 5 giochi per Pc

A Knights Quest

Aurion Legacy of the Kori-Odan

Lethis Path of Progress

Smoke and Sacrifice

Victor Vran

Novembre è arrivato e anche le offerte incluse nell’con il nuovo mese si sono rinnovate. Come ogni mese infatti la piattaforma offre agli abbonatiche è possibilee con cui giocare installandoli direttamente sul proprio computer. In un mese che per molti si prevede soggetto a forti limitazioni a causa del nuovo Dpcm, l’opportunità di poter trascorrere un po’ di tempo con giochi gratuiti diventa molto allettante.Ma quali sono i giochi che, nel mese di, Amazon ha deciso di rilasciareper i suoi utenti iscritti a Prime? Scopriamolo insieme!Guarda anche:in cui il protagonistaha inavvertitamente scatenato la fine del mondo. Lo scopo del gioco è conquistare lelegate anche ai poteri degli spiriti, attraverso cui Rusty riuscirà a superare le difficoltà crescenti.Si tratta diin cui il protagonista, re della città di Zama, deve destreggiarsi in combattimenti immersi in una “african fantasy”. Il “” e la cultura africana omaggiata nell’ambientazione e nella storia, rappresentano i due punti di forza del gioco.Sulla scia di molti giochi di successo, anchesi configura come un videogioco in cui l’obiettivo principale è quello di. L’universo di ambientazione è quello vittoriano, chiamato appunto: muovendosi all’interno delle missioni il giocatore dovrà far prosperare la propria città in base allenecessarie coniugandole all’aspetto economico del commercio e deiin cui prende vita la storia drammatica di, una madre che per intraprendere un viaggio in un mondo oscuro e sotterraneo, dovrà abbandonare il figlio. Lo scopo del gioco è dunque quello di combattere e sopravvivere per riuscire a scoprire la verità sul mondo segreto che la protagonista esplora. Riuscirà a portare a termine la sua missione o svanirà in un fumo infernale?Anche questo gioco è immerso in un’ambientazione vittoriana dalle tinte oscure in cui si muove il cacciatore di mostrialle prese con. Il protagonista dovrà affrontare benin cui si troverà immerso negli scenari più disparati, attraversando quartieri ricchi e luoghi eleganti fino a raggiungere miniere desolate, villaggi abbandonati e tetri cimiteri.