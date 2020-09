Amazon Prime Day Italia 2020: le date e come funziona

Amazon Prime Day: quando incomincia

Amazon Prime Day: come iscriversi al programma Prime

Fonte: Teaser Amazon ItaliaDopo il ritardo causato dall’, è finalmente arrivato il comunicato ufficiale di Jeff Bezos per l'arrivo dell’in Italia. Durante il lockdown, infatti, il Prime Day è stato annullato al fine di studiare nuove misure economiche per far ritornare l’azienda al business pre-pandemia.Così dopo mesi di silenzio,ha lanciato l’evento più atteso dai fedeli abbonati partendo dall’India e facendolo terminare nel corso dell'anno nel resto del mondo. Curioso di conoscere date e offerte disponibili? Vediamole insieme!È finalmente arrivata l'ufficializzazione da casa Amazon circa le date ufficiali delin Italia, l'evento più attesa dai fedeli abbonati al programma Prime. Anche se in ritardo rispetto agli scorsi anni,, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. ha dichiarato che “Quest'anno Prime Day è l'opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”. Nel corso dell’anno, infatti, l'azienda si è impegnata a rendere l'evento il migliore di sempre per lee si dicono entusiasti che tutto il mondo possa scoprire nuovi modi per supportare glie di risparmiare. Per usufruire degli sconti bisogna dunque essere iscritti al programma. Ti spieghiamo come funziona l'iscrizione nel prossimo paragrafo.Come anticipato, per acquistare i prodotti scontati per il Prime Day bisogna essere iscritti ad. Il servizio garantisce, l’accesso anticipato allee ai principali servizi di streaming dell'azienda,. Il costo del servizio premium prevede due pacchetti: unocon una prova di 30 giorni a costo zero. Per gli studenti l'abbonamento è a metà prezzo,, e comprende offerte esclusive su dispositivi e libri di testo. In preparazione al Prime Day, inoltre, l'azienda ha lanciato un’ulteriore offerta: gli utenti cheacquisteranno una selezione di prodotti appartenenti a piccole e medie imprese riceveranno un buono sconto di, proprio i giorni del Prime Day.