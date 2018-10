Studente fuori sede? Ecco l’app per trovare il coinquilino giusto

Se sei uno studente fuori sede, la difficoltà maggiore nel trasferirti in un’altra città è certamente quella di trovare una casa che non solo sia accogliente e comoda per raggiungere l’università, ma che sia abitata anche da persone a te affini. Iniziare una convivenza con ragazzi e ragazzi molto diversi da te, potrebbe trasformarsi in un’esperienza davvero catastrofica e stressante. L’impresa quindi di trovare i coinquilini ‘giusti’ non è sicuramente semplice ma non certo impossibile! In tuo soccorso arriva addirittura un’app!

Badi, l’app di dating per coinquilini

Badi, i vantaggi

Si chiama Badi e per i fuori sede è già una rivoluzione.tra chi cerca un inquilino e chi una stanza, che acquisisce informazioni utili per trovare la persona giusta con cui iniziare una convivenza. Tramite l’app èIn caso di feedback positivo, è possibile iniziare una conversazione con la persona interessata alla stanza, affinando così la ricerca.In questo modo, trovare dei coinquilini ideali con i quali condividere un appartamento sarà davvero facile e meno stressante!Oltre alla comodità e alla sicurezza, rispetto ai classici 'incontri al buio' per trovare una stanza, Badi risulta affidabile anche perchésia a livello automatico che attraverso verifiche umane. Un esempio? Due segnalazioni di utente fasullo valgono il ban. Inoltre l’efficacia è già dimostrata:Insomma, se sei uno studente fuorisede alla ricerca di un alloggio, e sei stanco di girare come una trottola da una casa all’altra, Badi è l’app che fa al caso tuo!