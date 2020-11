Università Federico II: per il Tar della Campania è illegittimo il numero chiuso a Psicologia

Tar di Napoli: il numero chiuso a Psicologia è illegittimo

Le polemiche sul numero chiuso: cosa ha detto il ministro Manfredi

Dopo l’molti studenti hanno incontrato non pochead iscriversi aldesiderato dopo la decisione di alcuni atenei di gestire la selezione per i corsi a numero programmato o chiuso attraverso il. È quello che è successo per il corso di laurea inLa modalità di selezione adottata dall’ateneo, ha ostacolato l’accesso degliche hanno prontamente chiesto aiuto all'. Presentato il ricordo al Tar, il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che potesse disporsi immediatamente l’ammissione con riserva deidichiarando l'del numero chiuso. Ecco la vicenda nel dettaglio.“Ancora una volta decine di aspiranti psicologi rischiavano di non poter accedere al suddetto corso di Laurea”. Sono queste le parole di, Coordinatore Nazionale UDU – Unione degli Universitari – dopo ilda parte del tribunale amministrativo della regione Campania. Come anticipato, dopo la scelta dell’di Napoli di utilizzare come modalità di selezione quella dele più in generale dopo la “Scelta di perseverare nell’istituzione del numero programmato locale” nel corso di laurea in "Scienze e tecniche psicologiche", l’ha deciso di fare ricorso al TAR di Napoli per valutare ladelle scelte fatte dall’università. Il responso è arrivato lo scorso 13 novembre: l’, patrocinatore del ricorso e founder dello studio Bonetti Delia, ha dichiarato che l'università “Non solo ha chiuso illegittimamente un corso di laurea che doveva essere aperto, ma non ha in alcun modo effettuato una selezione limitandosi al voto del diploma”. Il tribunale amministrativo ha dunque ritenuto che potesse disporsi immediatamente l’ammissione con riserva dei ricorrenti, rinviando alla più opportunadi merito per ogni questione al. Per i coordinatori dell’UDU di Napoli il ricorso vinto è motivo di profonda: “Questo è un grande successo per tutti noi, come studentesse e studenti, ed è solo un punto di partenza, la nostra battaglia per garantire il diritto allo studio e il libero accesso all'Università continua!".Non è la prima volta che si creano polemiche dietro ai. L’emergenza sanitaria da Covid-19, ad ogni modo, non ha contribuito alla normale organizzazione dei, spingendo i diversi atenei italiani a prendere importanti decisioni. Ad esprimersi circa i corsi a numero chiuso è stato recentemente il ministro dell’Universitàin merito a quelli dei corsi di. In un’intervista rilasciata a il Mattino.it, infatti, ha ribadito che il suo obiettivo è affidarsi solo alladi nuovi posti per matricole e specializzandi di Medicina e Scienze infermieristiche in base al reale fabbisogno e facendo restare i. Questarimane dunque quella più condivisa da tutti per risanare la mancanza di medici e infermieri, problematica che diventata sempre più evidente dopo lo scoppio della pandemia.