L'Università di Macerata ha deciso di sbarcare su Animal Crossing

UniMc: la nuova isola su Animal Crossing New Horizons

Il progetto di UniMc su Animal Crossing

Fonte foto: Università di Macerata uscito per Nintendo Siwtch a inizio 2020 che ha da subito riscosso molto successo. Il gioco, parte della saga affermata di Animal Crossing, da quando è stato rilasciato, proprio grazie alla suache permettono agli, è stato spesso usato per, soprattutto in tempo di Covid.Ed ecco che: quello di. Scopriamone di più.L’Università di MacerataCosì è natache detiene il primato di essere. Il gioco in questione è un "" dove i giocatori hannoin un'isola deserta. Ma che ci fa l’Università di Macerata dentro il gioco?L'iniziativa, come si può leggere sul sito dell’Università di Macerata , è natache ha l'obiettivo diattraverso pratiche inclusive, a maggior ragione. Anche tramite: azioni fondamentali in un periodo "Così delicato come quello che gli studenti, soprattutto con disabilità, stavano attraversando", ha spiegato. Dunque il prossimo passo in agenda sonoper compensare almeno in parte l'impossibilità di viaggiare e dialogare con i colleghi di altre realtà internazionali. Insomma, siamo tutti, o quasi,per interagire con gli studenti italiani e stranieri.