'Parli parli' Elodie e Carl Brave: testo e video

Parli parli Elodie e Carl Brave: il testo

Parli parli Elodie e Carl Brave: il video

Fonte: video musicaletorna a far parlare di sé con la pubblicazione del videoclip di “”, singolo nato grazie alla collaborazione con. Il featuring, presente nel suo nuovo album “”, racconta unamaturata a colpi dicon un “cellulare maledetto” che li divide ma che li “fa anche avvicinare”.Ecco ile ildel brano.Dopo aver conquistatoin due anni, ilè tornato con il suo secondo album in studio, “”, contenente 17 tracce, di cui 6 featuring con. Come riportato su DireGiovani, in “” i due cantanti romani hanno voluto omaggiare i, contaminando il brano con nuove. Ecco il testo completo:E tu parli, parli, parliAlla cornetta in frettaCome fosse un’interurbanaHai solo un’ultima moneta da infilarePoi mi lascerai da sola come una cretinaQuesto cellulare maledetto ci divideMa ci fa anche avvicinareVicini non sappiamo stareVicini non sappiamo stare, sappiamo stare lontaniCome gatto e cane, montagna e mare, okayMi manchi come il pane, come il weekendE non posso aspettare quindi ho bisogno di teEhi, di quella cosa che sai fare benePiovono processionarie, ehiTra i pini della capitalе noi facciamo slalomE merci rare in una foto di una Kodak dell’82, еh ehHai bluffato di incazzarti a bestiaDai, ti prego, non fa’ la molestaE lo sai bene che io sono testardo come il sole d’estateCome una mosca impazzita che prende il vetro a testateChe sono un pezzo di pane, ma indurito dal tempoE mo è tardi, tardi, tardi per ricominciareE tu parli, parli e parliAlla cornetta in frettaCome fosse un’interurbanaHai solo un’ultima moneta da infilarePoi mi lascerai da sola come una cretinaQuesto cellulare maledetto ci divide (Maledetto)Ma ci fa anche avvicinareVicini non sappiamo stareMi dici: “Hello, amore mio grande” (Ciao)Sei così di coccio e poi così fragileTi tagli con la luce tra le serrandeRipensi a tuo nonno, trattieni le lacrimeFai colazione volante, poi ti metti al volanteAdelante, adelante, adelantePensi che hai scordato qualcosa, ma cosa? (Boh)Fai mente locale, ti leggo il labialeFarfugli nervosa, devi fare la spesa (Poi)Parli spesso da solaOdi le tende chiare perché entra il soleE non ti fa mai dormire (Ahó)Non fa’ la pesante, ti mando un bacio giganteEravamo perfetti, ma c’è mancato il collanteOrmai è tardiE mo è tardi, tardi, tardi per ricominciare?E tu parli, parli e parliAlla cornetta in frettaCome fosse un’interurbanaHai solo un’ultima moneta da infilarePoi mi lascerai da sola come una cretinaQuesto cellulare (Questo cellulare)Maledetto ci divide (Maledetto)Ma ci fa anche avvicinareVicini non sappiamo stareDiretto da, il video è un vero salto nel passato, precisamente nel. I due cantanti dialogano attraverso icon il disco selettore, trattando talvolta argomenti interessanti, talvolta noiosi. Nel video, che ha già superato le 10mila visualizzazione in meno di 24 ore, i due hanno voluto bilanciare, esaltano idella canzone. Ecco il video ufficiale.