Ancora esami da fare? Il Kit di sopravvivenza per la sessione invernale

Sessione invernale: il kit di sopravvivenza

11. Riassunti e dispense del prof

10. Auricolari

9. Tisane, tisane, tisane

8. Testa sul cuscino

7. Evidenziatori e penne colorate

6. Tuta e via

5. Sveglia

4. Caffè, caffè, caffè

3. Computer

2. Serie tv

1. Skuola.net | Store

Siamo nel vivo dellae tutti gli studenti sono impegnati nel sostenere i tanto temuti. Dopo l’gli atenei hanno dovuto far ricorso alanche per gli. Ma come sopravvivere a questa estenuante sessione invernale? Per aiutare i tantiabbiamo pensato di elaborare un nostro, indispensabile per uscirne illesi.Vediamolo insieme.Laè ormai iniziata da alcune settimane e glisono immersi tra pagine di libri, appunti e diapositive del docente per sostenere glidelle materie seguite in autunno. Non sempre , però, risulta semplice trovare laper mettersi a studiare e mantenere lo. Tuttavia, nella vita degli studenti in sessione ci sono delle costanti moltoche raggruppate creano un vero e proprio. E tu, hai già pensato al tuo per la? Se non sai cosa metterci, ecco il nostro, elaborato ad hoc per studenti in crisi!Troppida studiare? Poco tempo per fare tutto? Nel kit di sopravvivenza di uno studente disperato in sessione non possono mancare ie ledel prof da consultare quando ci si rende conto di non avere più. Eliminate lecon i riferimenti alle pagine deie i, non resta che concludere lo studio daie daglipresi a lezione. Gioveranno?Leregistrate e lasciate nel drive dal docente, glidel gruppo di amici o laper trovare la giusta motivazione prima di mettersi a studiare. Come avrai capito, un oggetto indispensabile sulla scrivania di ogni studente sono gli. Guai a perderli!Dopo una lunga e intensaarriva sempre il momento per. Dopo dosi diè giusto dare spazio al rito quotidiano dall'. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente delle, indispensabili contro loe utili per conciliare ilnaturalmente.Dopo molte ore disui libri arriva anche il momento delladegli argomenti trattati durante la giornata. Se non servono più libri e appunti poiché i, perché non mettersi a ripetere sul letto con la testa sul? Bisogna però fare attenzione a non, il sonno potrebbe essere alle porte!C’è chi preferisce sottolineare le, chi si limita a cerchiare lee chi si diverte acon. Al di là delle preferenze, l'importante è avere evidenziatori e penne colorate sempre a portata di mano!Lodeve anche essere portato avanti conproprio per questo motivo per molti studenti universitari la sessione invernale ha come sinonimo la parola “tuta”. Quando si studia, infatti,Ricorda quindi di fare incetta di tute prima di ogni sessione di esami, è fondamentale per il tuo tudio!. Oggetto odiato ma indispensabile nel kit di sopravvivenza è lacon le sue fastidiose suonerie. Anche se in apparenza è un vero e proprio nemico, le va riconosciuto un ruolo importante!Sebbene non se ne debba assumere indurante la giornata e soprattutto di pomeriggio, la bevanda immancabile nella quotidianità degli studenti universitari impegnati nella sessione invernale è il. Tra i suoi, infatti, migliora ie stimola alcune. Ricorsa sempre di non bisognaDispositivonella vita degli studenti, che non può proprio mancare nel, è il computer. Utilizzato durante latorna utile anche per lo studio, trapresi a lezione edel docente.Come accennato, dopo loc’è anche bisogno di un po’ di. Per questo molti studenti ricorrono alleper staccare la spina dall’intensoe terminare la giornata con serenità.Glisono i più validi alleati per velocizzare il tempo da dedicare agli esami: infatti, possono farti guadagnare ore preziose che altrimenti avresti perso su pagine e pagine di manuali.Come? Non sai ancora come funziona? E' facilissimo: bastasu Skuola.net|Store , dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università. Skuola.net|Store è il primopensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.E se invece i tuoi appunti sono perfetti, e quindi non te ne servono altri, Skuola.net|Store ti sarà comunque utile: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro.