Università green: le migliori iniziative degli atenei per salvare l'ambiente

Negli ultimi mesi, uno dei temi più discussi che ha avuto un grande impatto sui media e pertanto anche sull’opinione pubblica di tutto il mondo, è senza dubbio quello relativo ale alle sue conseguenze disastrose.Proprio perché si tratta di un problema serio e grave, anche il mondo della scuola negli ultimi tempi si è mostrato molto più attento ai problemi ecologici grazie anche all’azione e alle parole carismatiche della giovanissima studentessache, dopo aver fatto il giro del mondo con l'iniziativa dei, è riuscita a coinvolgere in maniera diretta milioni di studenti di tutto il mondo, tutti uniti nelle strade delle principali città con un unico obiettivo: salvare il pianeta.Ile la necessità disono insomma urgenze sentite in modo sempre più forte da tutto il mondo dell’istruzione come più volte dichiarato anche dallo stesso ministro Fioramonti.Non è un caso infatti che moltehanno attivato da questo anno accademico in partenza diversifinalizzati a studiare i modi e i mezzi peri e favorire la conservazione e la cura delle, oltre che realizzare anchefinalizzati agli stessi obiettivi.Oltre alla creazione diinoltre le università hanno adottatoper sostenere la lotta per la salvaguardia del pianeta.Di recente molte università italiane, per favorire l’, uno fra i più gravi fattori inquinanti dell’ambiente, hanno distribuito fra gli studentiriutilizzabili. L'obiettivo è ovviamente quello diper il trasporto che comporta la fabbricazione e lo smercio delle bottiglie di plastica.Dopo l’introduzione e la distribuzione delle borracce in acciaio, in alcune università tra cui la Cattolica e quella di Parma, è stato avviato un ulteriore passo avanti nella medesima direzione attraversoNell’ateneo di Parma, in particolare, i tre nuovi distributori sonoe da essi tutti gli studenti possono prendere acqua, con un piccolo contributo pari a 0,15 euro per erogazione,È possibile scegliere fra acqua frizzante, lievemente frizzante o naturale a temperatura ambiente, fredda o fresca. In ogni caso, si tratta die come sottolinea l’ateneo ‘gli erogatori sono dotati di un sistema di filtraggio che trattiene efficacemente i residui presenti nell’acqua potabile, i quali possono comprometterne il gusto, l’odore o l’aspetto. In questo modo, dunque, si ottiene una filtrazione completa dell’acqua trattata che risulta gradevole al gusto e all’olfatto’.Per ciò che riguarda i distributori automatici inoltre l'università emiliana sta provvedendo alla, mantenendo sempre lo stesso prezzo.Guarda anche:Un passo successivo alla distribuzione delle borracce in acciaio viene sicuramente da tutti i campus dell’Università Cattolica che hanno dato avvio a una serie di iniziative molto ecologiche.Come in molte altre università,mediante l’allestimento di una vera e propriache oggi vanta bentra plastica, metallo, carta, vetro, organico e cartone.Per quanto riguardainvece è interessante chein modo da ottenere un consistenteInoltre nel 2018 il campus milanese ha avviato una procedura diNell’, in Emilia Romagna, in collaborazione con l’Università di Bologna e la Fondazione Cassa dei Risparmi e Comune, sta nascendo il, un nuovo e interessante progetto ecologico.Si tratta diche avrà sede nelle piazze della cittadina al fine di favorire l’incontro e la libera circolazione di proposte ecologiche, mantenendo sempre un canale di comunicazione fra territorio e comunità universitaria.Durante il terzo Global Strike For Future svoltosi lo scorso venerdì 27 settembre,ha scelto quel giorno simbolico per firmareL’ateneo che con questo atto ha voluto dare un segno importante dell’importanza che riveste il problema climatico oggi per dare il suo contributo alla salvaguardia dell’ambiente, oltre all’e alla, sta lavorando alDal prossimo anno accademico infatti sarà disponibile e scaricabile un’applicazione in grado di rilevare gli studenti che preferiscono l’uso dei mezzi pubblici alle macchine e agli scooter. L’impegno degli studenti più ecologici sarà tradotto inFuori dai confini italiani, anche le università di tutto il mondo si stanno piano piano mobilitando secondo orientamenti ecosostenibili. Un esempio fra tutte in Europa ci viene offerto dall’, che ha stabilito che dal prossimo anno accademico saràL’obiettivo che l'ateneo si è posto è quello di diventare, iniziando proprio da. Eliminare le tonnellate di carne rossa destinate ai consumi delle mense infattiche rendono sempre più vicina la catastrofe ambientale.Se da una parte l’Università di Coimbra è decisa a dare il suo contributo contro lo spreco alimentare, dall’altra è impegnata a portare avantiche invita tutti gli studenti a. L'arbusto piantato sarà poiper dare ad esse la possibilità di una nuova vita verde.Insomma, si tratta di piccoli ma importanti gesti da cui traspare la ferma volontà di salvare il pianeta secondo le possibilità delle diverse strutture academiche.