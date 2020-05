Quali sono le università che fanno guadagnare di più? La classifica 2020

Università: retribuzioni dei lavoratori laureati in Italia

Stipendi migliori: le classifiche delle università italiane

Dopo la maturità moltissimi giovani sono chiamati ad affrontare una tematica molto difficile che condizionerà la loro vita e sicuramente il loro futuro. Stiamo parlando della. Cosa studiare? Ma soprattutto dove andare? La nuova edizione dell’dell’conha delineato delle prospettive di guadagno migliori da università a università e una serie di informazioni molto interessanti riguardo alCurioso di sapere chi guadagna di più tra un laureato e un non laureato? O tra un lavoratore proveniente da una università statale e uno della privata? Ecco le constatazioni salienti della ricerca.Secondo la nuova edizione di Job Pricing con Spring Professional,, un laureato in media ha una retribuzionerispetto a un non laureato. Dato quasi in linea con il divario medio dei Paesi Ocse che è del. Le retribuzioni sembrano però cambiare anche a seconda dei master: in Italia, chi è in possesso di un, ha una retribuzione che va fino altra i 25-34 anni e i 45-54 anni. Sempre all’interno di questo target,e solo ilnella scuola secondaria di secondo grado ricopre tale carica. Un altro dato interessante fa riferimento alla: secondo i dati forniti, i laureati in atenei privati guadagnano in mediacontro aidei laureati in università statali. Per chi sono le migliori prospettive occupazionali? Sicuramente per chi si è laureato ine in, come conferma la classifica emanata danel 2019. Considerando il livello di probabilità di trovare impiego, infatti, troviamo in alto in classifica i laureati in. In basso, invece, i laureati inSempre il report di JobPricing ci fornire dati in merito aia seconda delle università frequentata. Quali sono quelle che proiettano verso stipendi migliori? Nei primi posti in classifica troviamo l’(35.081 euro), la(32.980 euro) e il(32.796 euro). Le peggiori? L’(29.460 euro), l’(29.233 euro) e l’(29.002 euro). E per quanto riguarda icon prospettiva di migliori incrementi sulle retribuzioni? Troviamo l’, lae l’. Tra i peggiori percorsi di carriera, sempre secondo i dati forniti, troviamo il, l’e l’