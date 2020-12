Università cerca "controllori" per gli esami da remoto

Università: a Trento si ricercano controllori per gli esami da remoto

Addetti alla sorveglianza cercasi: le mansioni del “controllore"

Dopo l’tutti gli atenei italiani hanno dovuto fare affidamento alper continuare a garantire l’ai tanti studenti universitari iscritti. Uno deiriscontrati fin dall’inizio è stato però quello inerente ladegli studenti senza poterli vedere di persona.Ladei docenti, infatti, continua ad essere quella che gli studenti possanoo chiedere aiuto ad esterni durante lo svolgimento di un esame. Dall’arriva così un’offerta di lavoro per controllare gli studenti durante la sessione di esami da remoto. Ecco di cosa di tratta.Laha rivestito undopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus. A confermare tale istanza sono gliche hanno garantito una certa “normalità” sebbene l’emergenza in atto. Nelle università italiane, infatti, si è prontamente passati al digitale, trada casa. Una preoccupazione condivisa dai docenti, però, riguarda l’durante lo svolgimento degli esami: si teme che possano barare sbirciando da appunti o chiedendo aiuto a persone esterne. Per questo dall’è arrivata un’offerta di lavoro per. Come riportato sul sito ufficiale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, la prestazione richiesta dovrà essere svolta dae avrà una durata pari asvolte in sessione zoom attiva senza possibilità di interruzioni tra le 8.30 e le 18.30. Nello specifico, le attività di sorveglianza coincidono con glied eventualmente. Sono previsteper ciascuno dei bimestri indicati sotto contratto dicon compenso previsto pari aL'incarico prevede ildei documenti e della identità dei candidati e laper l’intera durata dell’esame. Per partecipare alla candidatura bisogna dunque avere, tra uso della piattaformae conoscenza dei motori di ricerca. È comunque prevista l'erogazione di unarelativa allo svolgimento delle mansioni e delle procedure che dovranno essere seguite per il corretto espletamento della prestazione. Ci sono anche altri requisiti: avere almeno une possedere: monitor da almeno 24 pollici, webcam, microfono e personal computer sul quale sia installato il client zoom e connessione internet adeguata a supportare una connessione zoom con almeno 30 partecipanti con video attivo. La candidatura va presentata(domande pervenute in data successiva non saranno prese in considerazione) compilando un modulo e inviando via email il proprio curriculum via email. Qui tutte le informazioni.