Tanto da studiare? I trucchi per ritrovare l'energia se ti senti sempre troppo stanco

Sei prossimo a un interrogazione o un esame?

Studi interrottamente da settimane e settimane, tanto da aver scordato il giorno dell'inizio di questa estenuante maratona. Sei quasi arrivato al traguardo finale ma la fatica inizia a sfiancarti, rallentando il tuo studio.

La stanchezza fisico e mentale si è impossessa di te, il tuo apprendimento risulta pregiudicato. É arrivato il tempo di correre ai ripari. Ecco alcuni trucchi per combattere la stanchezza e ritrovare l'energia perduta.

Non trascurare mai i tuoi interessi

Attenzione sempre alla dieta

Praticare attività fisica

Dormire regolarmente

Non si può studiare interrottamente tutto il giorno, arriva un momento in cui si deve staccare e godersi delle piccole ricompense.Coltivare le tue passioni, trovando dei momenti della giornata per fare ciò che più ti piace, potrebbe risultare una strategia vincente, anche in tempi di studi matto e disperato.Una piccola evasione, non può che fare bene.Rimaniamo ancorati ore e ore alla scrivania, mangiucchiando ogni tipo di schifezza che ci passa tra le mani, bevendo litri di bevande zuccherate. Meglio optare per un': un eccesso di cibo spazzatura può letteralmente ammazzare le energie fisiche.I cibi ricchi di sostanze e nutrienti naturali, diminuiscono il senso di fatica e danno la carica giusta per affrontare lo studio.Potrebbe sembrare un controsenso maUna delle possibili spiegazioni è legata all’aumento della circolazione sanguigna. Il movimento aumenta l’apporto di sangue ai tessuti e quindi anche al cervello, compresa l’area dove risiedono la capacità di apprendere, l’attenzione e la memoria.Il trucco più semplice e al tempo stesso il più efficace per recuperare energia:. Quando le scadenze si fanno sempre più incombenti, rintracciamo, come unica soluzione possibile, prolungare lo studio fino a notte inoltrata. Sottraendo il tempo al riposo si finisce solo per pregiudicare l'apprendimento del giorno seguente. E' invece importantissimo aver cura che il proprio sonno sia regolare, andando a dormire e svegliandosi tendenzialmente sempre nelle stesse ore.