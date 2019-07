Studio estivo? Trucchi pratici per studiare in spiaggia

Studiare al mare: ricordati gli occhiali da sole

Se glidi Maturità sono ormai agli sgoccioli, lo stesso non può certo dirsi per quelliLa sessione estiva, infatti, terminerà in quasi tutti gli atenei intorno alla fine luglio; sono tanti quindi gli studenti che in questi giorni sono alle prese con loreso ancora più pesante dalle alte temperature. Per combattere il caldo e provare ad assaporare un po’ l’estate, è possibilePensi sia una mission impossible? Niente affatto! Ecco una serie di….a studiare!Prima di uscire di casa, oltre al telo da mare, al costume e ovviamente ai libri e a tutto al materiale che ti occorre per preparare l’esame,Anche se non starai sotto il sole a prendere la tintarella, come tutte le altre persone che avrai attorno, la luce in spiaggia è molto forte e gli occhiali da solesoprattutto per chi, come te, deve studiare! Non averli, infatti, potrebbe provocarti non poco fastidio agli occhi e ciò potrebbe diventare un alibi per non studiare. All’esame, poi, cosa dirai al prof?!Arrivato in spiaggia, la prima cosa che devi fare èo, in alternativa, affittare un ombrellone. Studiare sotto il sole, soprattutto nelle ore più calde, ovvero dalle 12.00 alle 15.00, è davvero impossibile oltre che molto pericoloso. Il rischio, infatti, è quello di prenderti una brutta insolazione. Stando all’ombra poi, avrai la possibilità diRicorda, il tuo obiettivo principale è quello di prepararti al meglio e superare gli esami!Durante qualsiasi sessione d’esame il bene più prezioso per ogni studente sono certamente i libri, o almeno così dovrebbe essere. Se decidi di recarti in spiaggia, dovraie a tutto ciò che ti è necessario per studiare (gli appunti, il quaderno con gli schemi, le dispense). Dopo aver messo la crema solare, ad esempio, assicurati diper evitare di rendere appiccicose le pagine del tuo libro e del tuo quaderno.come palloni da beach volley o palline da racchettoni…è un attimo che arrivino sul tuo materiale d’esame!Nonostante tu sia in spiaggia, devi ricordarti che il motivo per cui sei lì è uno solo: studiare. Evita quindi diper fare foto al panorama che hai davanti, al tuo nuovo costume alla moda oppure per contattare i tuoi amici e far sapere loro dove ti trovi. Insomma lo smartphone, a meno che tu non debba fare una veloce ricerca last minute o verificare quale info contenuta sui tuoi appunti che proprio non ti torna,Soprattutto se scegli di farlo in spiaggia!La cosa più difficile da fare se decidi di studiare in spiaggia è certamente rimanere concentrato. Non c’è dubbio che, a differenza di una vuota biblioteca o della tua cameretta, ci siano più distrazioni…in primis laCome resistere? Facile, pensa che è meglio fare un tuffo domani, dopo aver superato tutti gli esami della sessione estiva, che oggi con l’angoscia di dover ancora affrontare ore e ore di studio…e poi avere ancheTi conviene quindiche hai attorno e pensare solo allo studio.