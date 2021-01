Test ingresso Università, punteggio al di sotto della soglia minima: il Tar li ammette

Tar: accolti i ricorsi sull’illegittimità della soglia minima nei test di accesso

UDU: il Ministero dell’Università dovrebbe abolire la selezione

Negli ultimi giorni ildel Lazio si è espresso circa ladellenei test di accesso ai corsi di laurea didegli Atenei di Palermo, Cagliari e L’Aquila e al corso di laurea didell’Università di Cagliari. Il ricorso è stato presentato dall’Unione degli universitari sotto la toga di, legale e founder dello studio legale Bonetti & Delia.Vediamo insieme ledel verdetto.Per ilè un atto dovuto disporre ladei ricorrenti alla facoltà di “Scienze della Formazione Primaria” e del corso di Laurea in "Architettura" delle università sopraelencate, esclusi per unsebbene non si fosse raggiunto il numero massimo di studenti ammissibili. Come spiegato dal coordinatore dell’Unione degli Universitari,, il Ministero dell’Università e diversi atenei avevano disposto nell’anno accademico 2019/2020 l’la graduatoria per i concorrenti che avessero riportato una valutazione inferire alla soglia minima (20 punti per Scienze dell’Architettura e 55 punti per Scienze della Formazione Primaria) anche qualora il numero dei candidati ammessi fosse di gran lungadel contingente. Da qui la vacanza di un numero significativo di posti rimasti vuoti e disponibili. Nel comunicato emanato, inoltre, l’avvocatoha aggiunto che “ad avviso del TAR il limite numerico imposto alle immatricolazioni risulta legittimo solo se funzionale a garantire un adeguato standard di formazione professionale”. Per le facoltà come quella di Scienze dell’Architettura e Scienze della Formazione primaria, infatti, è previsto durante gli anni di studi l’e l’espletamento di periodi diche comportano limiti fisiologici dell’offerta.Ladell’UDU e del loro legale Bonetti, però, non si ferma ai corsi di laurea presi in esame dal Tar ma: “Il voto minimo per l’ammissione deve pertanto tendere ad evitare il sovraffollamento dei corsi a scapito degli standard accademici formativi, e non assumere alcuna funzione di completamento del titolo di scuola secondaria superiore di per sé sufficiente all’accesso universitario”. Il coordinatore, dal canto suo, ha lamentato “l’inutilità dei numeri programmati”: “Siamo davanti all’ennesima conferma della miopia delle istituzioni Ministeriali rispetto alle reali richieste di iscrizione degli studenti nei corsi di Laurea a Numero Programmato Nazionale di Architettura e Scienze della Formazione Primaria”. La richiesta è dell’UDU è dunque chiara e ferma: il Ministro dovrebbe intervenire perper questi corsi di Laurea.