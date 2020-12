I vantaggi della Dad all'università

I ricevimenti con i professori

Allenarsi con i tutor

Avere più materiale!

Anche per questo semestre, la modalità in cui sono erogate le lezioni è prevalentemente a distanza. Ormai conosciamo a memoria zoom, meet e tutte le altre stregonerie che rendono fruibili gli insegnamenti comodamente dal nostro divano. Nonostante questo,, chi per una scarsa connessione, chi per un mancato e ricercato coinvolgimento didattico.Visto che per ora le modalità restano queste, non possiamo far altro che concentrarci sugliMolti professori in questo periodo si stanno rendendo disponibili a ricevimenti sempre più flessibili. Date comunque le difficoltà legate alle lezioni online,con queste nuove modalità. Se prima impiegavate ore a cercare l’ufficio del professore in giro per la facoltà, o semplicemente faceva così paura che non ci siete proprio mai andati, adesso. Inoltre essendo più facile accordarsi con il professore, potrete fare in modo che il ricevimento non si accavalli più con le altre lezioni, in modo da non dover scegliere su quale esame rimanere più indietro., sia per le matricole, sia per gli studenti più grandi. Soprattutto se frequentate una facoltà scientifica, eseguire esercitazioni con dottorandi o laureandi vi tornerà molto utile per semplificarvi la vita all’esame. Inoltreche ritenete “stupidi” o semplicemente non ve la sentite di interrompere il professore durante le lezioni,al tutor, magari inviando una mail chiedendo un ricevimento oppure spiegando direttamente le vostre perplessità.Con le lezioni a distanza,e renderle fruibili in un secondo momento agli studenti. Al contrario altri, pur registrando le lezioni, decidono di non pubblicarle se non per un’esigenza specifica dello studente. Ad esempio se avete delle lezioni che vi si accavallano, potete provare a scrivere una mail al professore e chiedere di inviarvi quella specifica lezione.però che, poichè in alcuni casi il fatto di avere le lezioni sempre disponibili “scoraggia” lo studente a presentarsi nell’aula virtuale. In questi casi spesso e volentieri il professore in questione rende al contrariosulle piattaforme di e-learning, dando comunque la possibilità a chi ha poco chiara la spiegazione, di rivedere gli argomenti problematici.