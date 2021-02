Le spese universitarie e i contributi detraibili nel 2021

Spese universitarie e contribuiti: ecco quali si sono detraibili

• Affitti per gli studenti fuori sede purché abbiano sottoscritto un regolare contratto e abbiano il domicilio universitario a 100 km di distanza dalla propria residenza. La somma che si può portare in detrazione non deve superare i 2633 €. Si possono scaricare anche le spese per l’alloggio universitario all’estero purché ci si trovi all’interno dell’Unione Europea.

• Soprattassa per esami di profitto e laurea.

• Spesa per master universitari.

• Spese per corsi di dottorato di ricerca.

• Spese per corsi di perfezionamento.

• Spese per corsi universitari di specializzazione.

• Spese per l’iscrizione agli istituti tecnici superiori.

• Spese per l’iscrizione al Conservatorio di musica o ad istituti musicali.

• Spese per la frequenza ai Tirocini Formativi Attivi.

• Spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea.

• Tasse di immatricolazione e di iscrizione(anche per gli studenti fuori corso).

• Tasse per l’iscrizione ad atenei privati sebbene la spesa massima da scaricare sarà soggetta al reddito e non supererà quella massima degli atenei statali.



