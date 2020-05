PalermoChiamaItalia: la Nave della Legalità sarà virtuale

#PalermoChiamaItalia: un evento dedicato al coraggio di ogni giorno

Il coraggio di ogni giorno: il programma di quest’anno

MI e Fondazione Falcone: eventi social e flashmob della gratitudine

Fonte foto: Flickr Ministero Istruzione Dal 2002, anno del decennale della strage di Capaci, la, in collaborazione con il, promuove percorsi educativi di educazione alla legalità in tutte le scuole in preparazione del momento conclusivo del 23 maggio, data dell’. Quest’anno l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha cambiato le celebrazioni del passato e, ricordando i grandi insegnamenti disull’etica del dovere, gli eventi saranno dedicati all’impegno di tutti i cittadini nell’affrontare la pandemia.La, così, salperà virtualmente. Ecco tutti le iniziative in programma.Il tema dell’edizioni di quest’anno è l’impegno di tutti i cittadini italiani che, con responsabilità e sacrificio, hanno operato per il bene della collettività soprattutto in questa. Il programma della giornata, intitolata “”, è stato presentato durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato i promotori dell’iniziativa: il Presidente della Rai Marcello Foa, Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, Tina Montinaro, Presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, Marcello Ciannamea, Direttore Distribuzione Rai, Roberto Sergio, direttore Radio Rai e Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione. Le spiegazioni circa il tema di quest’anno sono state esposte dalla: “In questa drammatica emergenza si è scelto di celebrare il coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei momenti più drammatici della sua storia recente”. L’evento, seppur virtuale, è dedicato agli eroi in questa guerra con il: medici, infermieri, esponenti delle forze dell’ordine, insegnanti, militari, volontari della Protezione civile, farmacisti, commercianti, rider, impiegati dei supermercati.Laavrà un ruolo fondamentale nel racconto di questo 23 maggio con un palinsesto denso di appuntamenti che partirà dale terminerà il. Film, documentari, approfondimenti in due trasmissioni in diretta sudedicati alle vittime degli attentati: al giudice, alla moglie, al giudicee agli agenti di scorta. Il presidente della Rai,, nel corso nella conferenza stampa ha osservato: “Sappiamo quanto quelle due date siano impresse nella memoria collettiva degli italiani, quanta rabbia suscitarono in noi. Ma ricordiamo anche lo straordinario spirito che pervase il Paese e come tutti ci stringemmo intorno allo Stato che seppe rispondere con efficacia alla sfida che gli era stata lanciata”. Se in “” si farà un viaggio virtuale sulla Nave della Legalità degli scorsi anni, nel corso della trasmissione “”, nel pomeriggio del 23 maggio, verranno ricordati gli agenti caduti a Capaci e in via D’Amelio con la deposizione di unapresso il reparto scorte della Caserma Lungaro di Palermo. Dopo una serie di videointerviste e collegamenti, alle, come ogni anno, ci sarà il tradizionale momento del “” sotto l’Albero Falcone, suonato da un trombettista della Polizia di Stato.Lacon l’aiuto di una serie di artisti, attori e musicisti italiani ha pensato di creare dei video da diffondere attraverso i social e di organizzare un vero e proprioper esprimere un pensiero di gratitudine a chi, nella lotta alla mafia, o nella dura battaglia contro la pandemia. Nello specifico, tutti i cittadini sono invitati ad appendere un lenzuolo bianco dal balcone di casa e ad affacciarsi tutti insieme alle ore 18. Per seguire tutte le iniziative e gli appuntamenti organizzati con ilbasterà interagire sui social attraverso gli hashtag #, #, #e #. Nel corso della conferenza stampa la ministraha ribadito l’importanza di battere palmo a palmo il territorio nazionale per non lasciare nessuno indietro. Con la Nave della Legalità, infatti, intende “coinvolgere in questo racconto virtuale ancora più studenti rispetto a quanto fatto negli anni scorsi”.