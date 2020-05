Fase 2, arriva il braccialetto che ti avvisa se non mantieni le distanze

IFeel-You: il braccialetto tecnologico contro il Coronavirus

A scuola e al mare con il braccialetto

La tecnologia continua ad offrire soluzioni per contrastare la diffusione del Coronavirus. Dall’arriva infatti un braccialetto intelligente che aiuta a mantenere la distanza di sicurezza e misura costantemente la temperatura corporea. Ilpotrebbe trasformarsi presto in prodotto disponibile al grande pubblico per qualsiasi attività quotidiana e lavorativa.Ecco tutti i dettagli.Dopo l’app Immuni proposta giorni fa per segnalare eventuali contatti a rischio, gli scienziati italiani hanno proposto un nuovo prototipo tecnologico per aiutarci ad affrontare le prossime fasi dalla pandemia. Si tratta del, un braccialetto innovativo che oltre ae inviare degli avvisi acustici quando la temperatura corporea supera il 37.5 gradi, aiuta adi sicurezza. Quando infatti due braccialetti si percepiscono troppo vicini vibrano edper aiutare i portatori a rispettare la distanza di sicurezza. Se poi quest’ultima viene superata, iFeel-You memorizza l‘identificativo del braccialetto vicino e ricostruisce i contatti se una persona risultasse positiva al Covid-19. Sviluppato dal gruppo di ricerca, coordinato da Daniele Pucci, il braccialetto è ancora un prototipo ma potrebbe diventare un prodotto disponibile al grande pubblico se aziende e investitori supporteranno la sua realizzazione. Così come riportato su Wired, “il prototipo è costato tra i 30 e i 40 euro ed è probabile che la produzione industriale possa abbattere il prezzo”.Fonte foto Istituto Italiano di TecnologiaIl nuovo dispositivo proposto dall’potrebbe essere il nuovo gadget per l’e addirittura il nuovo supporto per ila settembre. I ricercatori hanno spiegato che il dispositivo potrà essere utilizzato all'interno di luoghi chiusi, ma anche all'aperto in situazioni dove l'accesso è controllato. Molte regioni italiane si sono già dichiarate favorevoli nell’adottarlo. Inil governatoreha affermato che il dispositivo potrebbe diventare obbligatorio e inmolti stabilmente balneari stanno valutando se farlo indossare in estate. In, invece, unadel Varesotto, pensa di adottarlo per la ripresa dell'anno scolastico. La scuola ha già acquistato duecento pezzi e pensa di proporlo ai bambini come un gioco.