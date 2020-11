Molestie all'università: pioggia di messaggi-denuncia delle studentesse

Università di Torino: da una domanda infiniti messaggi-denuncia

Le denunce delle studentesse: nel mirino anche i prof universitari

Messaggi-denuncia: come rispondono le istituzioni?

Molestie sui gruppi WhatsApp: le denunce delle studentesse

La rete delle studentesse: un indirizzo email per raccogliere le segnalazioni

“Hai avuto esperienze di molestie? Raccontale”. Diceva così l’lanciato il 26 novembre da due pagine Instagram gestite da studenti universitari,. Le risposte? Numerose e preoccupanti. Da semplici raccoglitori di vita universitaria tradivertenti, le due pagine sono diventate in pochi secondi unoper centinaia di studentesse, testimoni di una parte di società ancora piena diEcco tutte le testimonianze pubblicate su “La Repubblica”.È bastata unapubblicata nelle stories a generare una desolante e funesta pioggia didi molestie avvenute fuori e dentro l’. Il doloroso e inevitabile eco dellaè ancora vivo e le studentesse universitarie hanno fatto sentire la loro voce condi molestie subite attraverso la chat delle paginegestite dagli studenti dell’. L'amministratore diha raccontato a “”: “Chi ci ha scritto si è fidato di noi, qualcuno dice di aver raccontato cose che non ha mai trovato il coraggio di dire a nessuno. Tutto questo ci ha sorpreso anche se i nostri follower sono sempre stati molto attivi. Questa è una cosa diversa. Non ci aspettavamo questa valanga di messaggi. E' qualcosa su cui riflettere, sono testimonianze toste". Una studentessa, ad esempio, ha scritto: “Avevo 17 anni, stavo andando al mare in macchina con il mio, per fortuna, ex ragazzo, e quando sbagliammo strada si arrabbiò moltissimo con me e mi tirò uno schiaffo che mi fece volare gli occhiali”. Un’altra studentessa ha denunciato undi università perché “commentava il mio corpo e quando passavo mi toccava”. Nel messaggio ha spiegato che un giorno ha voluto rispondergli dicendogli che fosse “un gran maleducato” ma la sua reazione non è stata quella di: “Mi ha bloccato ovunque e ha iniziato a insultarmi nel gruppo WhatsApp del corso”.Ladelle studentesse, tuttavia, non coinvolge solo ex fidanzati, parenti o colleghi. Numerosi sono anche i messaggi in cui ad essere denunciati sono proprio i. Una studentessa, ad esempio, ha scritto: “Primo anno, professore del Politecnico mi costringe più volte ad andare alla cattedra di fronte a tutta l'aula per fare da valletta con tanto di allusioni sessuali e faccia da maniaco”. Un’altra, invece, ha raccontato unavvenuto durante la verbalizzazione di un voto: il docente le ha fatto capire che avesse superato l’esame solo perché “signorina”. Le sue parole: “Esame superato perché lei è una signorina. Fosse stato un ragazzo probabilmente non sarebbe andata così”. Un’altra, inoltre, ha parlato di alcuni comportamenti assunti da un docente durante una: “Il prof ad ogni revisione mi faceva battute a doppio fine. Una volta si è messo la mano tra i pantaloni e gli slip per grattarsi durante una revisione, mentre ero accanto a lui. Ha quasi rifiutato il mio esame dato al primo appello perché avrebbe voluto che andassi a più revisioni”.Sono chiare le parole deglidelle pagine, ancora stupiti di aver scoperchiato un: “Le storie che riguardano l'ateneo non sono la maggioranza ma ci sono, forse cercheremo di contattare le istituzioni dell'università perché questo è un tema che non può passare sotto silenzio". Laper le pari opportunità, ad ogni modo, ha prontamente colto il grido dall’allarme dichiarando: “Come Politecnico abbiamo un pool di persone che lavora per le pari opportunità, per scardinare le disuguaglianze. Questa bomba non ci coglie impreparati, ma sorprendono i numeri: i casi sono molti di più di quelli che vengono denunciati alla consigliera di fiducia dell'ateneo, Arianna Enrichens, o al Comitato unico di garanzia. Nonostante il nostro impegno per creare un clima di fiducia nelle istituzioni dell'università, c'è ancora del lavoro da fare".Le, purtroppo, non finiscono qui. Come reso noto da alcune studentesse di, negli ultimi mesi sono stati presi di mira anche i. Una studentessa di Volano a “” ha raccontato, ad esempio, che uncontatterebbe le ragazze chiedendo informazioni suie poi si spingerebbe adallegando. Lo stesso modus operandi è adottato da altri uomini in altre università italiane da nord e sud. "" dà un nome allo stalker, riportando il messaggio inviato ad una studentessa: “Ciao piacere, sono Filippo, non ci conosciamo personalmente ma ho trovato il tuo contatto nel gruppo di Beni Culturali su Whatsapp. Io attualmente lavoro, ma mi piacerebbe studiare come arricchimento personale. Scusami se ti disturbo ma volevo chiederti se mi consigliavi questo percorso di studi”. Il suddetto Filippo da semplici informazioni universitarie proseguirebbe in seguito con vere e proprieAnche ilsi è fatto avanti a supporto delle: “Siamo venute a conoscenza di una situazione preoccupante che ha visto coinvolte alcune studentesse. Alcuni molestatori stanno entrando nei gruppi WhatsApp universitari ed utilizzano questo pretesto per scrivere in chat alle studentesse con lo scopo di molestarle”. Nello specifico, il coordinamento ha attivato l’indirizzo mailper raccogliere tutte le segnalazioni. Come scritto sul comunicato, infine, lasi è aggiunta al grido d’allarme facendo un importante: “Si ripropone con vigore ciò che da sempre ripetiamo: vogliamo costruire un'università ed una società transfemministe e non c’è spazio per comportamenti violenti né qui né in nessun altro luogo. Anche per combattere situazioni del genere che vogliamo l'istituzione di centri antiviolenza all'interno degli atenei e regolamenti anti molestie veramente tutelanti. Crediamo che episodi di violenza come questi dimostrino solo la reale urgenza di tali misure”.