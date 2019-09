Auguri per la laurea: migliori frasi, citazioni e aforismi

Frasi citazioni e aforismi per la laurea

Coloro che scelgono di intraprendere la carriera universitaria, decidono di dedicare altri faticosi anni, dopo i cinque delle superiori, allo studio, per poi poter intraprendere un desiderato e determinato percorso lavorativo. Per uno studente, che ha dedicato tempo e sforzo alla propria facoltà, questi anni possono essere molto impegnativi. Come ben si sa, il giorno dellaè il traguardo di questo lungo percorso. È un giorno unico e indimenticabile, e solitamente amici, genitori e parenti si riuniscono per festeggiare tutti insieme il neolaureato, per augurargli una brillante carriera lavorativa futura. Tutti quelli che festeggiano il neolaureato vorrebbero augurargli il meglio, ma purtroppo, per alcuni, usare le parole giuste in quest’occasione unica è veramente complicato. Per questo motivo, qui mettiamo a disposizione alcune. Ci sono frasi di laurea spiritose e divertenti, altre invece pronunciate da scrittori o poeti o personalità famose, o ancora ci sono frasi di congratulazioni in rima o più classiche. Adesso sta a voi! Scegliete la frase che tra queste vi sembra più adatta all'occasione e che fa al caso vostro!I successi migliori delle persone arrivano dopo le loro più grandi delusioni.(Henry Ward Beecher)Realizzare il tuo sogno ti ha condotto a questo importante traguardo. Sei solo all'inizio, ma ricordati che realizzare il proprio successo è tra le avventure più belle della vita. Non smettere mai di sognare!(dal web)Alziamo in alto i calici per brindare alla salute del nostro neo dottore, al quale porgiamo i migliori auguri per la sua laurea e di un prospero futuro lavorativo.(Anonimo)Tutti abbiamo letto l’introduzione della tua vita… adesso attendiamo di sfogliare le pagine dei tuoi successi. Auguri!(anonimo)Congratulazioni e auguri affinchè questa meta sia l’inizio di una vita piena di fortuna e soddisfazioni.(anonimo)Questa laurea ti apre molte strade, non aver paura di percorrerle. Troverai presto quella più congeniale.(dal web)Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi.(Nelson Mandela)Ora pensi che sia tutto finito? Scordatelo! Il duro mondo del lavoro ti aspetta, adesso viene il bello! In bocca al lupo!(anonimo)Questo è uno di quei giorni che non si dimenticano: paura prima, gioia dopo. Auguri!(anonimo)Se qualche volta ti è capitato di voltarti sentendo una voce chiamare “Dottoressa”, beh, da oggi potrai farlo all’infinito! Congratulazioni.(dal web)Da oggi ti chiameremo Dottore, ma ricordati una cosa: la tua consulenza per noi è e rimarrà sempre gratuita! I nostri più sinceri complimenti!(dal web)In un giorno colmo di gioia e onore,brindiamo alla festeggiata con tutto il cuore:non contenta per il fregio di sublime principessaè divenuta anche un’illustre dottoressa.(dal web)Prendete un’idea. Pensate, sognate su di essa. Lasciate che il cervello, i muscoli, i nervi, ogni parte del vostro corpo sia pieno di questa idea e isolatevi da tutto il resto. Questa è la strada per il successo.(Swami Vivekananda)Congratulazioni Dottore! Adesso che sei arrivato dove volevi… cerca di andare dove devi: a lavorare!(dal web)La cosa più difficile del successo è che devi continuare ad avere successo.(Irving Berlin)Il successo è più solido quando viene ottenuto senza distruggere i propri principi.(Walter Cronkite)Il successo arriva quando l’opportunità incontra la preparazione.(Zig Ziglar)Insegui ciò che amie finirai per amare ciò che trovi.(Carlo Collodi)Sei stato grande dottore, ma spero che le soddisfazioni più grandi tu possa prenderle in campo professionale. Auguri per la tua laurea!(Anonimo)Un’altra pagina che si riempie nel prezioso libro della tua vita. Ce ne sono ancora parecchie… Superale tutte ed arriva alla fine… C’è scritto: Non lasciarne nessuna vuota, vivile tutte, e sii sempre te stesso… Auguri per la tua laurea.(Anonimo)Nessun limite oltre il cielo.(Miguel De Cervantes)Ora, nel giorno della vostra laurea, pronti nel cominciare una nuova avventura, auguro questo a voi.Siate affamati. Siate folli.(Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford)Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.(Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery)Ho compreso da tempo che, quando un guerriero insegue il proprio sogno, deve ispirarsi a ciò che realmente fa, non a quello che immagina di fare.(Paulo Coelho)E’ un onore condividere questo importante momento della tua vita. La laurea è sicuramente una conquista, ma ci sono ancora molte cose che ti aspettano: obiettivi, sfide e opportunità! Tutto è possibile quando si ha fiducia in se stessi.(Anonimo)Un importante percorso si è appena concluso; ora sei pronto ad aprirti nuove strade… Congratulazioni.(Anonimo)