Test di medicina 2020: ipotesi di una prova in più giorni, no online

Test di medicina 2020: sarà online?

Il test di medicina 2020: quali sono i rischi?

Test di Medicina 2020: quali sono le possibili ipotesi?

Il. E dopo le prima rassicurazioni circa la volontà di voler svolgere, adesso stanno iniziando a circolare i primi dubbi in proposito. E quindi ecco che arrivano anche, così da dare la possibilità a tutti i candidati di, tuttavia in questo caso le perplessità sarebbero comunque tante.Ma vediamo meglioe l’intervento del Ministro dell’Università, Manfredi, in merito.Il Ministro dell’Università Manfredi era già intervenuto in precedenza per tranquillizzare gli studenti sul fatto che, e per ribadire la sua posizione netta. Tuttavia, con l’avvicinarsi della prova, e l’instabilità per quanto riguarda la situazione sanitaria,. Soprattutto considerato che gli aspiranti medici quest’anno saranno, che proveranno a raggiungere uno dei 13500 posti a disposizione per l’anno scolastico 2020/2021.Il test d’ingresso per la facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia si svolgerà, ma sono davvero un numero enorme,, come riportato sopra, pronti a sostenere la prova: come si potràdurante tutte le fasi di svolgimento delle prove? A rispondere a questa domanda, come riportato dal Corriere.it , è intervenuto il, che ha assicurato: “Stiamo ancora valutando diverse ipotesi e non decideremo prima di giugno quando poi si apriranno le iscrizioni e quando speriamo di sapere qualcosa in più dell’evoluzione del virus e sulle possibilità che avremo di muoverci.”E se il Ministro Manfredi ha dichiarato che al Ministero stanno vagliando, viene spontaneo chiedereche gli studenti di Medicina dovranno affrontare per sostenere il test questo settembre. E anche qui a rispondere è sempre, che, spiegando che sostenere la prova online: “E’ un’opzione per gli altri corsi a numero programmato, quelli per i quali i test di ammissione sono fatti dalle singole Università: i numeri sono molto più bassi e la prova si può fare anche online. Ma per medicina, no: troppa pressione, troppi aspiranti”. Successivamente svela le altreche il Ministero sta vagliando: “L’ipotesi più probabile è che riusciamo a moltiplicare se non raddoppiare le sedi d’esame: in questo modo potrebbe essere garantito il distanziamento. Se non fosse soddisfacente come soluzione potremmo anche pensare a fare l’esame in più giorni, in modo che non si creino assembramenti, cambiando ovviamente la batteria di domande.” Tuttavia dovremoper avere una risposta definitiva in merito.