Se frequenti l'Università di Firenze potresti avere Conte tra i prof

Giuseppe Conte: il ritorno nelle aule universitarie

Fonte foto: Wikipedia Lasciata la presidenza del Consiglio dei Ministri , l’ormai exdovrebbe far ritorno nelle aule universitarie in quanto. Una volta assunta la carica di Presidente del Consiglio, infatti, è subito entrato in, lasciando momentaneamente la cattedra deldell’Quale sarà, dunque, il futuro del professor Conte se non tra i giovani universitari? Ecco che cosa ha dichiarato il rettore dell’ateneo fiorentino,, a la Repubblica “Ha dimostrato competenza e statura morale”. Dice così il Professor, rettore dell’Università degli Studi di Firenze, a proposito dell’operato didurante il suo mandato da premier. Il suo ritorno nelle aule universitarie è quasi certo: secondo la legge 383 del 1980, un docente che riveste il ruolo dientra obbligatoriamente inper poi riprendere il possesso dellaa fine mandato. La procedura dovrebbe dunque essere la stessa anche per, avvocato e professore di Diritto Privato presso l'e docente presso la(Luiss) di Roma. Dopo le sue dimissioni il Professore Luigi Dei, rettore dell’università di Firenze, ha rinnovato la sua stima in Conte, ansioso di rivederlo tra i giovani. Ai giornalisti di La Repubblica ha infatti raccontato: “Il Professore Giuseppe Conte ha portato il suo contributo al servizio del Paese e lo ha fatto con grande competenza e con una precisa statura morale ha svolto il suo compito di presidente del Consiglio al meglio, come gli ha sempre richiesto l'alto ruolo ricoperto”. Conte potrebbe dunque ritornare anche a fine febbraio per l’inizio delma tutto dipende dalla programmazione dei suoi corsi: è certo che se non tornerà subito per insegnare, si dedicherà alla, alloed probabilmente anche aiGuarda il video conagli esami universitari: