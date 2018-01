Università, i migliori dipartimenti in Italia: scopri se c’è anche il tuo

L’eccellenza universitaria italiana ‘abita’ ancora al Nord. Ma l’area centro-meridionale del Paese tenta di difendersi con delle punte di diamante che fanno diventare alcune città quasi mete obbligate per chi vuole formarsi in determinate discipline. Anche se la sostanza rimane sempre quella: l’Italia degli atenei continua a viaggiare a due velocità, con un Sud che fatica a emergere e il Settentrione che prende il largo. A confermarlo è l’elenco dei Dipartimenti di eccellenza che il ministero dell’Istruzione, dopo un’attenta procedura, ha deciso di premiare con oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti (spalmati nel quinquennio 2018-2022 - 271 milioni ogni anno - come previsto dalla Legge di Bilancio 2017).

I dipartimenti universitari top secondo Miur e Anvur

Dipartimenti d'eccellenza 2018-2022: la lista completa

Alla fine sono stati, che si divideranno le risorse stanziate dal Governo.- sono però stati. Mentreneanche se messi assieme riescono ad avvicinare quelli sviluppabili nel resto del Paese.: questi i due parametri fondamentali in base ai quali– l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca -. Un punteggio a cui è stato aggiunto il cosiddetto. Ma quali sono questi centri d’eccellenza?. I dipartimenti di Matematica sia dell’universitàsia disono ai vertici della graduatoria. Ma anche ‘, non sfigura. Meritano una menzione– con il dipartimento di Scienze Matematiche ‘Giuseppe Luigi Lagrange’ – e la(Scienze Matematiche e Naturali).Laè notoriamente un centro d’eccellenza. Ma, stavolta, deve cedere il primo gradino del podio al. Anche qui, ai primi posti della classifica, troviamo, con i rispettivi dipartimenti di Fisica. Da segnalare: il suo dipartimento di Tecnologie del farmaco è in vetta. Seguito da quello di. Terzo posto per. Ai piedi del podio il dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’università di Perugia., secondo l’Anvur, in quest’area didattica. Che riesce a mettersi dietro due poli di ricerca della città di Milanoe il dipartimento diche si prende la sua rivincita in campo ‘biologico’, collocando in cima alla graduatoria di settore il. Secondo posto per il dipartimento di. Medaglia di bronzo perMedicina è una delle aree osservate speciali. Molti progetti importanti (anche internazionali) in campo sanitario partono proprio dai vari dipartimenti dislocati lungo la penisola italiana. Il migliore? Secondo l’Anvur è quello di. Seguito da quello di. Subito dietro troviamoPer sviluppare progetti ricerca in campo Veterinario, secondo l’Anvur, non c’è luogo migliore del. Un’ottima alternativa potrebbe essere l’intera. Mentre, per chi vuole approfondire le, il consiglio è di rivolgersi all’Anche Ingegneria è una disciplina centrale nel panorama dei poli di ricerca.. Molto buona anche la valutazione del dipartimento. Così come quella del dipartimento die del dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, AmbientalePer Ingegneria Industriale e dell’Informazione, invece, la spunta la. Che per pochissimo supera il. Leggermente più indietro il dipartimento diPassando ad analizzare l’ambito umanistico, al vertice della classifica per l’area Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche abbiamo un pari merito: ile il dipartimento di. Appena sotto quello diIn questo settore molto articolato, il centro di ricerca migliore è stato giudicato quello di. Premiato con la medaglia d’argento un dipartimento che si occupa di tutt’altro: quello di. Bene anche il ranking diIl Sud si prende la sua rivincita in ambito giuridico. Perché. E al secondo posto si piazza il ‘gemello’ dell’. Ma è tutto il podio a essere monopolizzato da atenei del meridione, visto che al terzo posto c’è il dipartimento diLa Sardegna, invece, sembra essere l’isola degli economisti. Nelle prime tre posizioni dell’area ‘Scienze economiche e statistiche, infatti, troviamo due dipartimenti di questa regione: quelli die dell’. Ma c’è un università che riesce a scavalcarle: è lache con il suoagguanta il primo posto.Chiudiamo con l’ambito socio-politico. Qui è ila battere la concorrenza. L’istituto die quello didevono accontentarsi delle posizioni di rincalzo.

