I 10 fatti bizzarri veramente successi nelle Università

Se siete studenti universitari e pensate che nei corridoi delle vostre Università ne succedono di tutti i colori e avete proprio visto tutto, forse non siete ancora a conoscenza delle notizie più assurde ma realmente accadute negli atenei di tutto il mondo.



19 lauree per un solo studente

Retta troppo alta? Niente paura, basta affittare la propria faccia!

Università denunciata per aver disatteso le aspettative

Street art da Guinness all’Università

La storia è più bella se spiegata con ‘Game of Thrones’

Le nuove frontiere dell’Università: l’Antartide

Il voto dell’esame proporzionato all’alcol ingerito

Divieto di indossare reggiseni all’esame di ammissione

Zorro: il supereroe del campus universitario!

A scuola di Babbo Natale

Se per la maggior parte degli studenti la laurea sembra un traguardo irraggiungibile e faticoso per i tanti e difficili esami sa superare, c’è anche chi come Welin Kusuma è riuscito a conseguirneI settori disciplinari attinenti alle sue lauree sono quelli di finanza, economia, legge e ingegneria.Come ha fatto? Oltre al suo indiscutibile impegno e capacità, il regolamento dell’Indonesia, il Paese dove vive, stabilisce che è possibile iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente.Due studenti inglesi, Ross Harper e Ed Moyse, hanno trovato un modo curioso per sbarcare il lunario per potersi così permettere il pagamento della retta universitaria: mettere a disposizioneAnna Alaburda, studentessa statunitense laureata in giurisprudenza, ha fatto causa alla propria università, la Thomas Jefferson School, per non aver trovato un’occupazione da avvocato.Alla base della denuncia c’è la convinzione di essere stata in qualche modo truffata dall’ateneo accusato di averriguardanti le possibilità di impiego e di guadagno post laurea e di essersi così intascato con l'inganno le salate rette universitarie.In Cina, l’Università di Nanjing è stata premiata da ben due Guinness World Records poiché ospita un’opera di street art lunga 365 metri e larga ben 2500 metri quadri.Realizzata in soli 20 giorni dall’artista Yang Yongchan è entrata nei Guinness per essere la realizzazione diAlla Northern Illinois University i fan di ‘Game of Thrones’ hanno trovato sicuramente il corso perfetto che mira non solo a, ma anche a spiegare quest’ultima attraverso la prima.Così la visione deglidella famosa serie tv è accompagnata dache possano raccordare tutto nella finale comprensione della storia medievale e degli eventi attuali.Forse non tutti sanno che è proprio un’università tutta italiana, nello specifico quella di, che hadove si svolgono programmi di ricerca in materia di cambiamenti climatici e dei fenomeni che riguardano i laghi subglaciali, compreso lo studio delle forme di vita sviluppate in essi.Quello che sembra uno scherzo in realtà è quanto realmente accaduto in uno strano appello di esame in un’università cinese. La prova consisteva nell’assunzione difamoso, il Baijiu, con una gradazione abbastanza alta, pari al 52%.: 100/100 per un bicchiere scolato alla goccia, 90/100 se non si è finito di bere, 60/100, il minimo, se si è appena assaggiato.A questo punto, vi chiederete a quale scopo proporre una cosa del genere. Secondo quanto affermato dall’ateneo, il motivo di tale bizzarra iniziativa è stato quello dipoiché la sua assunzione si pensa possa favorire la stipula di contratti mentre un rifiuto potrebbe arrecare un’offesa o un insuccesso.In Cina, per gli esami di ammissione all’Università sono stati vietati i reggiseni, soprattutto poi se con il. Perché? Che le frontiere dell’non hanno nessun limite né confine lo sappiamo tutti, ma che al posto dei ferretti dei reggiseni le studentesse abbiano inserito dispositivi per ricevere aiuti durante l’esame sembra davvero incredibile…tanto quanto il divieto di indossarli!In un campus universitario delle Filippine si aggira uno strano tipo in maschera e mantello,! Ma chi è in realtà? La sua identità, misteriosa come quella del suo beniamino, rimane ignota ma in fondo è proprio questo che conferisce fascino a questo gentile sconosciuto che regala a tutti gli studenti buone azioni.Se da bambini avete sempre aspettato il Natale con ansia sperando di veder arrivare Babbo Natale con la sua slitta e i suoi aiutanti, adesso avete l’occasione di diventarlo voi stessi frequentando la Santa School, creata ad hoc per formare sotto ogni aspetto questa figura di folklore mondiale.Si tratta di un corso estivo che insegna i trucchi e le tecniche per interagire con i bambini, gestire le piattaforme social e in generale incarnare il perfetto Santa Claus.