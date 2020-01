Esami universitari: la dieta per concentrarsi di più e meglio

Regolarizzare gli orari e i pasti

Dopo la pausa natalizia, ritornare alle consuete abitudini non è ceto facile, soprattutto perche in questi giorni sono alle prese con laI cambiamenti relativi all’(salto dei pasti, eccessiva assunzione di cibi e dolci calorici e di bevande alcoliche o ad alto contenuto di zuccheri) rappresentano un fattore che inevitabilmente haPer aiutare anche gli studenti a cominciare il nuovo anno col piede giusto ripristinando quindi le corrette abitudini alimentari, la Fondazione Bonduelle, attiva nel curare l’alimentazione, si è rivolta alla dottoressa Raffaella Cancello, specialista in Scienze dell’Alimentazione dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano, per stilare una tabella di marcia basata su uno stile di vita sano, da seguireI consigli della dottoressa potranno quindi essere molto utili per tutti quegli studenti che, ancora intorpiditi dagli strascichi delle feste, hanno bisogno della massima concentrazione per affrontare al meglio la sessione invernale ancora lunga.Guarda anche:Dopo le grandi abbuffate delle feste natalizie, anche se è normale che per molti giorni si abbia un senso di pienezza e di sazietà, tuttavia. È preferibile invece riordinare lo stomaco con, limitando quindi l'apporto carboidrati e zuccheri.Inoltre, un fattore non meno importante da regolarizzare, oltre alla qualità e quantità del cibo, è sicuramente anche quello relativo all’che durante la pausa natalizia solitamente subisce consistenti modifiche a causa dell’assenza della sveglia mattutina.Per depurarsi la soluzione migliore rimane sempre quella di bere molta acqua, circa, specialmente lontano dai pasti. Il primo passo per ripulire l’organismo da elementi calorici che rischiano solo di appesantirlo ulteriormente, è quello dipreferendo quindi non solo l’, ma anche, ovviamente senza aggiunta di zuccheri.L’influenza che il benessere del corpo ha sul cervello è davvero consistente sebbene spesso sia sottovalutata. Curare i propri pasti, scegliendo per lo più, è sicuramente un ottimo modo per restituire al corpo ledi cui necessita e ripristinare quindi una correttaLe verdure contengono infatti proprietà importanti sia per(come il cromo nei broccoli o l’acido folico nei cavolini di Bruxelles), sia perche sotto esami sono sempre abbastanza alti fra gli studenti universitari.Infine, ortaggi come zucca, asparagi, cavoli, spinaci e carciofi sono una fonte consistente di(magnesio, potassio e selenio) le cui proprietà agiscono positivamente anche sullaLa frutta è sempre il simbolo di, soprattutto quella di stagione. In particolare, da preferire sono gliche contengono vitamina C e i, ricchi dioltre che per le proprietà benefiche per ilDopo aver fatto il pieno di proteine e grassi animali provenienti da insaccati e formaggi, è sicuramente salutare preferire invece(ceci, lenticchie, fave, soia e fagioli), utili anche perDopo il rilassamento generale delle vacanze natalizie, è importante che il corpo ricominci a fare un po’ di movimento. Non serve certo esagerare in quanto bastano, anche sotto forma dio di, per restituire un po’ di benessere al corpo e di conseguenza anche all’umore complessivo.