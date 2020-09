Università: come presentare l'Isee 2020 2021

Isee universitario: cos’è

Modulo MB.1 : riguarda le dichiarazioni meno complesse e i nuclei familiari in cui non sono presenti disabili, studenti universitari e figli di genitori non conviventi o separati. Dovrebbe essere compilato obbligatoriamente da tutti e soprattutto da chi rientra nel regime di esonero per la dichiarazione dei redditi.

: riguarda le dichiarazioni meno complesse e i nuclei familiari in cui disabili, studenti universitari e figli di genitori non conviventi o separati. e soprattutto da chi rientra nel regime di esonero per la dichiarazione dei redditi. Modulo MB.2 : riguarda le famiglie con studenti universitari al proprio interno. Deve essere compilato obbligatoriamente per le richieste di prestazione per il diritto allo studio .

: riguarda le famiglie con al proprio interno. Deve essere compilato obbligatoriamente per le richieste di . Modulo MB.1rd : riguarda gli studenti che chiedono prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca . Bisogna compilarlo quando si è in presenza di un nucleo familiare ristretto ed è un’alternativa al modulo MB.1.

: riguarda gli studenti che chiedono prestazioni connesse ai . Bisogna compilarlo quando si è in presenza di un nucleo familiare ristretto ed è un’alternativa al modulo MB.1. Modulo FC.1 : riguarda tutte le prestazioni e deve essere compilato da tutti .

: riguarda tutte le prestazioni e . Modulo FC.2 : deve essere compilato solo dai nuclei familiari con persone disabili e/o non autosufficiente al proprio interno.

: deve essere compilato solo dai nuclei familiari con al proprio interno. Modulo FC.4: da compilare in caso di richiesta di prestazioni universitarie nei nuclei con genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

Se sei uno studente universitario sai benissimo quanto è importante ilDa questo infatti dipende l’ammontare delle tasse da pagare all’ateneo che frequenti. Non solo, perchè si tratta di una documentaizone utile per capire se c'è la possibilità di rientrare nellae ottenere l’esenzione delleo per richiedere l’erogazione dellaagli enti regionali.Ecco come funziona l’Isee universitario per il nuovo anno accademico 2020/2021.Se in passato le famiglie dovevano compilare o richiedere al Caf un unico Isee valido per tutte le prestazioni, negli ultimi anni le cose sono mutate: sono stati infatti introdotti 4 nuovi modelli che riguardano situazioni più specifiche. Uno di questi interessa da vicino proprio gli studenti. Al momento dell’ogni ragazzo deve richiedere presso un Caf o il comune di residenza l’elaborazione del nuovo modello di Isee universitario che permettere il calcolo delle tasse in base alla propria capacità contributiva, utile quindi ad individuare latra quelle predisposte dall’ateneo. Se le fasce universitarie cambiano a seconda del reddito, molti studenti con un Isee basso hanno diritto a diverse prestazioni tra cui l'e l'erogazione di. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, inoltre, molti atenei hanno deciso di innalzare il limite della no tax area. L’Università La Sapienza di Roma, ad esempio, l’ha aumentata a 24 mila euro. Ma cosa bisogna richiedere? La famiglia con studenti universitari al proprio interno deve richiedere il rilascio dellanecessario all’ateneo per fare il calcolo delle tasse universitaria. La documentazione richiesta dovrebbe poi essere presentata all'ateneo entro la scadenza, che varia da università a università.Che si richieda presso il Caf o che si compili personalmente sul portale dell'INPS, quando si presenta la domanda per il rilascio dell’Isee bisogna essere muniti dinel caso in cui se ne abbia uno. Sarà necessario anche ilo ilcon i redditi riferiti ai due anni precedenti la richiesta della certificazione. Sempre per la richiesta dell'Isee universitario è necessaria per ila certificazione e i relativi documenti in cui si attestano le spese pagate per ricoveri in strutture residenziali o per assistenza personale. Ecco tutti i moduli da compilare sul sito INPS con la nuova procedura:L'Isee universitario dovrebbe essere richiesto da tutti gli studenti che intendono iscriversi all’2020/2021. Se non si presenta il modulo, infatti, la piattaforma dell’università calcola l'per quanto concerne le tasse universitarie e non dà alcuna agevolazione. La domanda scade ilma è conveniente richiederla prima per il calcolo delle tasse universitarie e dei contributi. Non dimenticare di controllare sul sito dell'università il termine massimo per l': potrebbero chiederti di inserire il numero di protocollo o l'università potrebbe acquisirlo automaticamente attraverso il, come ad esempio fa l'Università La Sapienza di Roma.