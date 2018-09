Maturità 2019, bonus 5 punti: nuovi criteri

Tra le novità previste per la maturità 2019 rientrano anche le nuove regole previste per i 5 punti bonus, molto utili per gli studenti che potranno raggiungere il massimo dei voti. Una premessa è d'obbligo: ottenerli non è semplicissimo ma non impossibile. La regola base, la stessa degli anni precedenti è che, oltre ai voti accumulati con le prove e dei crediti, i commissari possono assegnare al massimo 5 punti bonus per la valutazione finale dell'esame di Stato. Ecco la nuova normativa sui bonus prevista dal Miur.

Maturità 2019: criteri di assegnazione 5 bonus

Quali sono le condizioni necessarie per ottenere i 5 punti bonus? Ecco spiegato in breve.

- Ammissione all’esame di maturità 2019 con minimo 30 crediti

- Aver totalizzato minimo 50 punti alle prove.

Nota bene: anche se il candidato possiede entrambi questi requisiti, l'ultima parola spetta comunque alla Commissione d'esame. Scopriamo quindi come ottenere il bonus.

Bonus maturità 2019: come ottenerlo

Sarebbe riduttivo dire che allachiunque ottenga un punteggio idoneoPer riceverli è necessario che a stabilirlo sia la Commissione stessa. Infatti adempiere ai requesiti necessari per ottenere il bonus non assicura nulla.Il consiglio migliore per ottenere il punteggio massimosaranno due condizioni necessarie per rientrareInoltre ricorda che siamo solo a inizio anno:Serena Santoli