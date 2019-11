10. Primo Levi

9. Alessandro Manzoni

8. Cesare Beccaria

7. Sant'Ambrogio

6. Faes Monforte

5. Giosué Carducci

4. Sacro Cuore

3. San Raffaele

2. Giovanni Berchet

1. Alexis Carrel

Mancano poco più di due mesi alla scelta dellaper migliaia di studenti. Una decisione che metteanche i genitori. Quale scuola scegliere per il proprio figlio? Prima, senza internet, ci si affidava ale, probabilmente, anche a qualche. Adesso con la rete è più facile consultare i siti internet istituzionali e anche le classifiche stilati da enti indipendenti. Ormai da qualche anno la Fondazione Agnelli, tramite, realizza un atlante delle scuole migliori di Italia in base in base alle performance universitarie dei diplomati (numero di esami e media dei voti al primo anno).Dai licei che preparano meglio all’università alle scuole che introducono subito al mondo del lavoro, constilate sulla base di un’indagine su circa 1.255.000 diplomati italiani.Skuola.net vi svela quali sono i migliori licei classici di Milano. Grazie all’exploit delle scuole cattoliche, i licei classicicontinuano a strappare lo scettro a quelli dellaEcco ladei migliori licei classici diAl decimo posto nella graduatoria c'è il Liceo Classicodi San Donato Milanese. L'indice FGA è di 73. Il voto medio alla maturità di. Si immatricola all'università il 79% dei diplomati che poi scelgono, per il 30,9%, le facoltà dell'area umanistica, poi quella scientifica (19,1%). Per il, poi il 17% quella di Pavia. Sono 825 gli studenti per 35 classi e un rapporto alunni/classi pari a 23. L'istituto ha stipulatocon 74 strutture.Nono posto, invece, per il liceo. L'indice FGA è pari 77.44. Voto media alla maturità è pari a. Si immatricola all'università l'80% dei maturati (il 12% invece lascia dopo il diploma). Il 25,7% si immatricola in facoltà dell'area umanistica, poi il 20% in area giuridico-politica. Per il, il 15,3% la Cattolica. Sono 1175 gli alunni per 45 classi. La media alunni/classi è pari a 26.All'ottavo posto, invece, per il liceo. L'indice FGA è pari a. Il numero medio di diplomati per anno è pari 148. L'85% degli studenti si immatricola all'università. Il 23,7% sceglie una facoltà dell'area, il 20%, invece, quella giuridico-politica. Il 44% sceglie la, il 17,5%, invece, la Cattolica. Sono 1245 alunni per 47 classi. La media studenti/classi è 26.Al settimo posto c'è il liceo (privato). Sono ben cinque gli istituti privati che troveremo nella top ten. Il liceo Sant'Ambrogio ha un indice FGA pari a. 81 è il voto medio degli studenti alla maturità. L'83% dei diplomati si immatricola all'università. Il 28% si iscrive all'area, il 18%, invece, in quella area economico-statistica. Il, il 29%, invece, sceglie l'UniversitàAl sesto posto c'è il liceo. L'indice FGA è pari a. Il voto medio alla maturità è pari a 80 e sono 9 i diplomati per anno (numero medio). Il 93% degli studenti che escono dal liceo si immatricola all'università e il 21% di loro sceglie l'area. Il 42,9% si iscrive, mentre il 25% opta per laQuinto posto per il liceo. Indice FGA pari a. Il voto medio alla maturità è pari acon 105 diplomati. L'88% degli studenti si immatricola all'università. Il 20,5% sceglie l'area, il 16,7%, invece, quella scientifica. Il 45% opta per, invece, il 16% per la. Il 20% si immatricola nell'area umanistica, il 16%, invece, in quella scientifica. Sono 1141 gli alunni iscritti per 46 classi. 24 il rapporto tra alunni-classi.Ai piedi del podio troviamo ii liceo classico privatocon indice FGA pari aè il voto medio degli studenti alla maturità. Il 90% si immatricola all'università, mentre il 24,4% degli studenti si iscrive a facoltà, mentre il 22, invece, in quella giuridico-politica. Il 50% opta per la, mentre il 29% per laSul gradino più basso dell'ipotetico podio dei migliori licei classici di Milano troviamo l'istituto privatoconè il voto medio degli studenti alla maturità. L'80% degli studenti, invece, si iscrive alla maturità. Più del 30% dei diplomati sceglie una facoltà dell', il 24%, invece quella economico-statistica. il 24,6% opta per la, il 22,8% per laMedaglia d'argento e miglior liceo classico di Milano (tra quelli pubblici) è lo storico. Indice FGA pari a. Sono 137 gli studenti che mediamente si diplomano presso il noto istituto.è il loro voto medio, l'88% di loro si immatricola all'università e il 23,7% sceglie l'area giuridica-politica. Quasi la metà di loro sceglie la Statale (il 48%), una minoranza sceglie. 858 è il numero degli alunni per 38 classi. 22 è la media del rapporto tra alunni e classi. L'istituto ha stipulato convenzioni con 60 strutture.Per Eduscopio il miglior liceo classico di Milano è. Indice FGA pari a(che lo mette tra i primissimi in tutta Italia).è il voto medio degli studenti alla maturità. L'88% di loro si iscrive all'università. il 25% nell'area umanistica, il 18%, invece, in quella giuridico-politica. Il 58% sceglie, mentre il 15% la. Il nome dell'istituto paritario, aperto da 12 anni rende omaggio al biologo francese, premio Nobel per la Medicina nel 1912.