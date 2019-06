Maturità 2019, ansia tra i maturandi per le prove. E le novità aumentano lo stress

Maturità 2019: le più grandi paure degli studenti

I problemi dei Maturandi 2019: programmi vasti e difficoltà a concentrarsi

Le cattive abitudini pre-Maturità 2019

La maturità 2019 si avvicinae gli studenti, proprio in queste ore, oltre alle materie da ripassare stanno facendo i conti con un nemico in più:. Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net su, infatti, quando manca una manciata di ore all’inizio degli esami il sentimento prevalente per la metà dei ragazzi è(39%) se non addirittura(11%). Un'altra fetta consistente (33%) sta vivendo la vigilia con; solo il 14% si dice. Uno stato d’animo non proprio idilliaco che è figlio soprattutto della, al debutto proprio quest’anno. Visto che i tanti cambiamenti apportati all’esame, per 4 studenti di quinto superiore su 10, sonoMa cos’è che preoccupa di più gli studenti? In pole position c’è una sensazione che accompagna spesso chi è in procinto di dare un esame: lanei mesi e nei giorni prima (la mette al primo posto ilintervistati). Subito sotto un timore molto simile - che riguarda il- ovvero il terrore cheproprio nel momento cruciale, impedendo così di poter dare il meglio. Circa 1 su 10, invece, vive una paura assai diversa: quella deiche potrebbero essere in agguato all’interno dei due scritti o durante il colloquio orale; argomenti magariche escono fuori all’improvviso nei giorni dell’esame.Accanto a questi timori di carattere puramente, poi, vanno sommate anche le principalilegate allavera e propria. Per il 47% dei ragazzi, ad esempio,. Il 17%, invece, ammette dial meglio per il ripassone pre-esami. Accanto a loro, un altro 15% confessa dia sufficienza durante l’anno scolastico e, per questo, sta provando affannosamente ain extremis prima dell’inizio dell’esame.Arrivati a questo punto, Skuola.net ha affondato il coltello nella piaga ed è andata avanti nelle indagini, chiedendo se tutto questo stress abbia portato i maturandi a intraprendereo ad accentuare quelle che già avevano. La risposta, purtroppo, è stata affermativa in: il 19% ha iniziato a tormentare il proprio corpo (). Vizio quasi innocuo se confrontato agli altri presenti in elenco. Il 14%, infatti, dice di aver igiornaliere; tra i fumatori incalliti, inoltre, l’opzione più gettonata sono(80%), le più nocive, mentre solo il 10% si affida ai metodi di ultima generazione (sigarette elettroniche o senza combustione); da non sottovalutare il restante 10% che afferma di aver trovato un. Tra gli altri comportamenti sbagliati, molto quotata(riguarda il 13% dei maturandi) e laa causa dello studio notturno (12%).