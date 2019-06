Ultimo giorno di scuola: le tradizioni tra gli studenti. Tra i maturandi salgono ansia e nostalgia

Tradizioni da ultimo giorno di scuola

Le tradizioni cambiano a seconda della regione

L'ultimo "ultimo giorno di scuola" dei maturandi

Una delle giornate preferite dagli studenti sta finalmente arrivando:Fin dalle scuole elementari le ultime ore in classe che anticipavano la pausa estiva erano motivo di festa. Stavolta cosa avranno in cantiere i giovani alunni per salutare l'anno scolastico ormai arrivato al capolinea? A porre questa domanda ai diretti interessati è stata Skuola.net che con una web survey ha testato l'umore ad un passo dall'estate? Una giornata come tutte le altre per una larga fetta di studenti (circa il 21%) che dovrà fare i conti con le ultime richieste dei professori e, forse, con qualche verifica last minute. Tutti gli altri invece - il 79%, seppur frammentato - festeggeranno l’inizio delle. E, il più delle volte, proprio di; tanto è vero che 1 studente su 5 organizzerà una, mai passata di moda, battaglia a suon di gavettoni, con tanto di scherzi ai compagni di classe. E per i più audaci si arriverà addirittura a orchestrare dispetti da somministrare a professori ignari.Per un altro 20% di studenti, invece,, e quasi sempre in orario scolastico, con concerti ed eventi sportivi. Continuando, una quota simile sceglie di, uscendo semplicemente con i propri compagni di classe per fare baldoria in vista dell’estate. L’ultimo 19% si dividerà tra cene con i prof (9%), interrogazioni di recupero per cercare di confermare o alzare il voto in pagella (6%). Infine, il 4% degli studenti si terrà lontano dall’edificio scolastico, saltando la scuola insieme alla sua classe in modo daRegione che vai, usanze che trovi. Se, ad esempio, andiamo a studiare le risposte degli studenti delle- come Lazio, Abruzzo e Toscana - vediamo che tantissimi (circa 1 su 3) celebreranno la fine della scuola con i tipici gavettoni, le bombe d’acqua da lanciare al momento della campanella che non risparmiano nessuno, né studenti né professori.- Lombardia, Piemonte, Emilia su tutte – sembrano invece estranei alla tradizione e ingrossano le fila di chi preferirà una cena o un’uscita serale di gruppo, oppure parteciperà a tornei o a feste organizzate dalla scuola. Ma sono- in particolare provenienti da Calabria, Basilicata, Molise, Sicilia - quelli che festeggeranno meno: circa 1 su 4 considera l’ultimo giorno di scuola come un giorno qualsiasi. L’usanza che sembra aver fatto più presa è, anche qui,, anche se con cifre minori rispetto alle regioni del Centro.Chi invece non ha nulla da festeggiare - almeno non ancora - sono i. I 1500 di loro intercettati da Skuola.net si preparano a vivere il loro ultimo ‘ultimo giorno di scuola’ con lo stato d’animo che ci si aspetta.: è lei la fedele compagna di circa 1 studente su 2 di quinta superiore. Un altro 27%, poi, si dice, dei prof e dei compagni di scuola. Pochi i ragazzi che pensano con gioia al nuovo percorso che si aprirà davanti a loro una volta ottenuto il diploma, solo il 24%. Ma, nell’, c’è spazio anche per i bilanci. Quando ai maturandi viene chiesto qual è stato l’aspetto migliore dei cinque anni appena trascorsi, l’opzione che riceve maggiori consensi (28%) è l’amicizia tra compagni di classe. Il peggiore? I professori antipatici, ovviamente: circa il 25% è contento di salutarli. Sicuramente senza darlo troppo a vedere: gli esami di Maturità sono alle porte.