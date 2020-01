Giorno della Memoria, gli studenti hanno "dimenticato": Auschwitz? È in Germania. Liliana Segre? Il ministro dell’Istruzione

La storia del '900: questa sconosciuta

Strafalcioni anche per quanto riguarda la Shoah

La scuola non fa abbastanza

L'Italia? Un paese intollerante

“L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. Queste parole scritte da Primo Levi quasi ottant’anni fa volevano essere una sorta di eredità da affidarequella pagina buia della storia. Ma siamo sicuri che il suo messaggio sia stato tramandato nel modo giusto alle? Skuola.net ha deciso di chiederlo direttamente ai ragazzi, tramite una web survey che ha coinvolto più didi medie, superiori e università. E, visto che circaMa ciò che sembra mancare ai giovani, al di là dell’empatia, spessoe l’informazione. Forse per questo qualcuno ragiona così. Ad esempio,(suicidato nel suo bunker di Berlino), percentuale che sale al 54% se si analizzano solamente le risposte degli studenti delle. Il 33%, poi,(alle medie si arriva al 50%): tra le alternative, il 19% lo colloca in, l’8% in. E ancora,non conosce il motivo per il quale si celebri la(data della liberazione proprio del campo di concentramento di Auschwitz).L’universoè senza dubbio il tema in cui i ragazzi si mostrano più carenti. La scritta “Il lavoro rende liberi” ()? Solo il 67%, su tutti quello di: per il 7% è una frase che fa parte del pensiero del filosofo, per il 5% si può leggere sui, per il 4% in cima alla Statua della Libertà. E che dire, per restare sulla stretta attualità, di quel, senatrice a vita ma soprattutto superstite della Shoah? Il 4% pensa addirittura sia il. Eppure è un nome che quotidianamente fa il giro di giornali e tv.Ma come mai gli studenti scivolano così facilmente su un tema centrale come questo? Per 1 ragazzo su 2; secondo loro, infatti, negli istituti. Non c’è quindi da stupirsi se il 47% degli alunni non ha i propri docenti come fonte primaria di nozioni sull’Olocausto ma utilizzi, su tutte(9%) e la(7%). Anche le, però, sono un buon veicolo per la memoria (6%).Interessante capire, a questo punto, come i giovani calino- come detto, spesso parziali - nel mondo di oggi. Che lezione ne ricavano. Per oltre la metà di loro (51%)nella società attuale e per un altro 42% ciò è difficile; solo per il 7%che genocidi del genere possano accadere nuovamente. Una paura del presente data anche dal clima dipercepito:, giudicandoquesto fatto; mentre l’8%, pur ammettendo l’acuirsi dell’odio sociale,. Un dato che deve lasciar pensare, soprattutto se a loro si unisce un, stufe di subire soprusi da parte di altri soggetti. Alla fine, solo il 13% vede l’Italia come una: una ristretta cerchia di studenti.Questa percezione generale è confermata da quel 79% di studenti secondo cui, in Italia,, portando come esempi il dilagante. È solo il 21% a pensare di vivere inanche se, tra le motivazioni, la più frequente recita “potrebbe andare peggio”, portando poi vari esempi di paesi meno sviluppati.