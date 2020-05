Maturità 2020, gli studenti volevano il ritorno della tesina. In terza media approvato il colloquio online

Cresce il partito del 'No' alla Maturità

Studenti divisi su maxi-orale, date e colloquio in presenza

Commissione interna e punteggio: gli aspetti più apprezzati

L'argomento a piacere non convince, meglio la classica tesina

Terza media, la nuova modalità convince ma non troppo

Divisi in modo netto su quasi tutto: sulle date, sulla struttura, sullo svolgimento. Sono gli studenti che dovranno affrontare la. Il ministero dell'Istruzione, negli scorsi giorni, ha anticipato iche a breve dovrebbe mettere fine ai tanti dubbi che si sono subito addensati su questo particolare esame di Stato , rivoluzionato per sopperire ai ritardi nella preparazione dovuti al coronavirus.Skuola.net, dal suo osservatorio privilegiato sul mondo studentesco, ha voluto capire, facendosi aiutare da circa 5mila maturandi.Leggi anche:È come se tra i ragazzi si siano creati. Già a partire dalla domanda delle domande: vista la situazione,di loro (53%)e avrebbe preferito limitare la valutazione al rendimento scolastico dell'ultimo triennio. Per questo non sorprende il successo riscontrato dalle, spesso organizzate attraverso pagine social e petizioni online. Quella che più ha preso piede, “No Maturità 2k20”, conta ad oggi ora quasi 30mila contatti su Instagram e più di 45mila firme su Change.org: secondo i dati raccolti dagli amministratori, il numero di contrari salirebbe al 76%. Ma,(47%). Anzi, gran parte dei favorevoli, potendo, avrebbe addirittura evitato la soluzione d'emergenza:(solo il 18% è contento fino in fondo della scelta del Ministero).Spaccatura anche su altri aspetti formali legati alla Maturità. Così è sulla, nata per rimediare alla mancanza delle prime due prove:, soprattutto perché così si evitano i temuti scritti; il 42% è contrario, più che altro perché in difficoltà con le verifiche orali. Così anche sulla decisione di, facendo partire gli esami il: il 59% si dice poco preoccupato, avendo programmato da tempo lo studio per arrivare pronto a quella data,al meglio. Così pure sulla ferma volontà della ministra Azzolina di far: il 58% la approva ma non è da sottovalutare quelche, da casa.Unico passaggio che sembra mettere quasi tutti d'accordo è la(tranne il presidente):, il fatto di essere valutato dai propri professori; per il 18% non inciderà più di tanto sull'esito dell'esame; appena 1 su 10 avrebbe voluto anche un giudizio neutro da parte di sconosciuti.introdotto, con il curriculum dello studente che sarà prevalente rispetto al voto dato all'esame (rispettivamente 60 e 40 punti), ribaltando quanto avviene di solito:, per il 23% l'orale vale ancora troppo ma l’idea è giusta, il 17% li avrebbe messi sullo stesso piano, appena il 10% avrebbe dato più peso al colloquio.Entrando nel vivo del maxi-orale, su alcuni elementi si prosegue sulla linea dell'equilibrio mentre su altri il fronte dei maturandi si ricompatta. Ad esempio, sull'ingresso dell'(in sostituzione dello scritto d'Italiano) è un testa a testa:(visto che si baserà sul programma effettivamente svolto), l'altra metà è contraria (non trovandosi a proprio agio con questo esercizio). Un po' a sorpresa, invece,– che il MI sottolinea come non si tratterà di una tesina – su un tema legato alle materie d'indirizzo eche le insegnano: solo il 27% lo vede come un buon sostitutivo della seconda prova scritta, mentre(60%). Evitabili le domande su Cittadinanza e Costituzione: il 62% si sarebbe concentrato sulle materie più importanti. Minore la preoccupazione per quelle sull'alternanza scuola-lavoro (ora PCTO): per il 53% possono rimanere, non incidendo più di tanto sul ripasso.Qualche divisione, nonostante il diverso contesto, anche per gli altri studenti che dovranno affrontare un passaggio scolastico importante quest'anno:. Per loro l'esame vero e proprio non ci sarà ma si limiterà a. Una formula extra-light che, ovviamente, piace alla maggior parte dei 10mila 'licenziandi' intervistati da Skuola.net. Ma i numeri sono più bassi del previsto:. Più convinta, ma non troppo, l'adesione alla, specie perché andare a scuola solo per quello sarebbe stato inutile e troppo pericoloso.Il fatto divero e proprio: per 7 su 10 è la vera buona notizia dopo mesi di incertezze.