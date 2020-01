Poco movimento e troppo cibo spazzatura? Ecco perché devi cambiare

Quando si è stanchia vedere serie tv o a giocare ai videogames. Ma se questo diventa la nostra unica routine quotidiana. Uno stile di vita prettamente, soprattutto se accompagnato dae non bilanciata possono portare all’aumento di peso e all’insorgenza di altre gravi patologie.Ecco perché è sempre più importantenel modo giusto, edi tanto in tanto aiutano a favorire unoe più sostenibile per il nostro organismo. Inoltre allungarsi sul divano dopo un’ora di corsa al parco o un’ora di nuoto in piscina è senza dubbioE per promuovere uno stile di vita più adatto sia ai giovani che agli adulti, è scesa in campo, da anni ormai, anche, che aiuta a finanziare, tra le altre cose,, cheScopri tutti i vantaggi di mangiare sano e portare avanti uno stile di vita equilibrato guardando il video di