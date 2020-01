Scuole che danno lavoro: i diplomi e gli sbocchi occupazionali

Diploma e occupazione: i professionali sono le scuole che danno lavoro

Che tipo di contratto hanno i diplomati?

Che tipo di lavoro hanno?

Il primo contratto di lavoro: quanto tempo ci vuole dopo il diploma?

Ilha recentemente pubblicato i risultati di un’analisi condotta in collaborazione con il, per studiare. I dati che emergono abbracciano diversi fattori fra cui il tasso di occupazione, il settore di impiego e il tipo di contratto, calcolati nei due anni dal conseguimento del diploma di scuola superiore.Per questo motivo, gli ultimi dati aggiornati a disposizione fanno quindi riferimento ai diplomati nell’anno 2016.Guarda anche:Il primo elemento preso in considerazione è sicuramente, considerata comeQuel che è emerso è che almeno il 37% dei diplomati ha trovato un impiego nel periodo di tempo preso in considerazione. Tra questi,Tra i, l’indirizzo che tra tutti facilita l’accesso nel mondo del lavoro è il(35,7%), seguito da quello delle Scienze Umane (32,4%), dal Musicale e Coreutico (31,5%) e dal Linguistico (29,2%).(14,1%). Leggermente meglio lo Scientifico (16,5%) e lo Scientifico indirizzo Scienze Applicate (16,5%).Tra iinvece quelli con più ampia possibilità di occupazione dopo il diploma sono quelli di indirizzo(50,2%). Pochissimi punti più sotto stanno invece gli indirizzi del settore(48,9%).Infine, tra iin testa alla classifica si piazzano quelli ad indirizzo(65,1%), che superano di qualche punto quelli specializzati nel settore(61%).Dopo due anni dal conseguimento del diploma, tra tutti, mentre solo. Il 9,1% invece frequenta un tirocinio.Le percentuali sui contratti di apprendistato rimangono comunque basse (8,3%) così come quelle relative ai contratti di collaborazione (3,6%).In generale tutti i tipi contratti si attestano, seguito da quello dell’Industria (19,2%) e da quello dell’Agricoltura (4,8%) all’ultimo posto.Tra i diplomati nel 2016 con un occupazione, circa la metà è reclutata in Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (47,9%), mentre il 16,9% svolge professioni non qualificate. L'11% è impiegato; il 7,9% è artigiano, operaio specializzato o agricoltore; il 6,8% esercita una professione tecnica. Poi abbiamo il 5,2% che è Conduttore di impianti o operaio semiqualificato addetto a macchinari fissi e mobili e, infine, il 4,3% impegnato in Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione., mentre un numero leggermente inferiore ma altrettanto cospicuo riesce a firmare un contratto in un tempo compreso. Il 20% invece impiega un massimo di tre mesi e il 12,4% in meno di un mese. Solo il 14,5% infine trova un impiego a più di un anno di distanza dal diploma.