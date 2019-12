Orientamento superiori: i diplomi più richiesti nel mondo del lavoro

I diplomi più richiesti dalle aziende

I diplomi più richiesti dalle aziende: i motivi per cui sono introvabili

Quale? Combattuti tra le proprie aspirazioni e ciò che effettivamente richiede il mercato del lavoro, è questa la domanda che si pongono molti giovani. A indicare la rotta sui diplomi più richiesto nel prossimo immediato futuro è il Report Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal.Il diploma è il più richiesto dalle imprese che hanno complessivamente programmato l'inserimento di quasi 1.6 milioni diplomati su un totale di 4 milioni ingressi nelle imprese dell’industria e dei servizi. Il(35% del totale). Se consideriamo che le imprese intendono attivare 551mila contratti coinvolgendo i laureati (12% del totale), si rileva che quasi un posto di lavoro su due è destinato a persone con un livello di istruzione medio-alto. Gli altri contratti sono previsti per persone in possesso di un titolo di qualifica o diploma di formazione professionale o per le quali è sufficiente la scuola dell’obbligo.I diplomati più difficili da trovare sono gli: 6 diplomati su 10 per queste figure professionali sono considerati infatti difficili da reperire. Tra le professioni "introvabili" vi sono poi quelle tecniche della produzione industriale:. Completano la graduatoria alcune professioni dei servizi: i, i, gli. Conta però anche il valore assoluto: le imprese faticano a trovare più di 7mila tecnici in applicazioni informatiche e oltre 6mila disegnatori industriali. Quanto al titolo di studio, i più difficili da trovare sono, quasi la metà (il 46%). Anche i diplomati ine innon sono facili da trovare nel 42% dei casi. Segue il diploma a indirizzo produzioni e manutenzioni industriali e artigianali (35% dei casi). A livello territoriale si rileva come nelle aree a maggior vocazione distrettuale si registrano maggiori difficoltà nel reperire figure in ingresso, in particolare nel(34,9% delle entrate) ed in(32%).Perché le imprese fanno fatica a trovare queste figure? La motivazione prevalente per cui le imprese hanno difficoltà a trovare i diplomati - secondo il rapporto Unioncamere-Anpal - risiede nel(sono troppo pochi), che spiega il 48% delle difficoltà. La seconda motivazione riguarda invece il, che spiega il 42% delle difficoltà: i diplomati ci sarebbero, ma hanno una formazione non adeguata, non hanno le necessarie competenze o, più raramente, le caratteristiche personali adatte allo svolgimento della professione. Fattori fondamentali per poter essere considerati dalle imprese, oltre alle competenze digitali e tecnologiche di base, sono skills come, sebbene l’interesse cresca anche verso gli esperti di processi produttivi rispettosi dell’ambiente in ottica sostenibile.