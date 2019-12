Colloqui scuola-famiglia, si corre ai ripari: 1 studente su 3 già prende ripetizioni private. Cresce l'online

L'Osservatorio sulle Ripetizioni

Quasi 1 studente su 2 ha almeno un'insufficienza grave

Matematica e scienze: che incubo!

Gli annunci online prima alternativa al passaparola

Perché le piattaforme per le ripetizioni piacciono così tanto

Il mercato delle lezioni private sta cambiando

Un tempo erano viste quasi come una costrizione, oggi sono entrate a pieno titolo nel corredo scolastico base. Di cosa stiamo parlando? Delle. Un aspetto della vita degli studenti che, complici anche le nuove tecnologie, negli ultimi anni sta registrando. Tanto è vero che, se in passato ci si rivolgeva alle lezioni a casa solo di fronte a una brutta media scolastica o a pagelle zoppicanti, ora sin dai primi segnali di crisi si corre ai ripari.A mostrarlo con alcuni numeri è l’, una delle principali piattaforme online per la ricerca di docenti e tutor per la formazione complementare.Perché i genitori che decidono di sottoporre i propri figli a massicce sessioni di recupero in largo anticipo rispetto alla fine del quadrimestre sono davvero tanti. A dirlo gli oltreintervistati dal portale per studenti., infatti,(tra i liceali si arriva al 24%). A cui va aggiunto unchee unche. In totale, dunque, il mercato delle ripetizioni assorbe. È, dunque, proprio in questa fase della vita dello studente che le famiglie iniziano a investire seriamente: se alle elementari perdere l’anno per scarso rendimento è un evento da prima pagina, alle medie inizia a diventare un fatto raro ma possibile per poi concretizzarsi nell’ecatombe del primo anno delle superiori, dove 1 su 10 mediamente non ce la fa a superare la tagliola.E il fenomeno potrebbe essere addirittura più ampio, visto che: il 36% ha una, il 5% in quasi tutte. Inoltre, a insediare il settore sono lestesse che, a differenza del passato, sembrano volersi adoperare di più per aiutare i propri alunni:(nel 34% dei casi si stanno già svolgendo, il 31% dovrà attendere il nuovo anno) e un altro 21% è in attesa di sapere. Alla fine solo il 14% è sicuro che se vorrà rialzare la media dovrà pensarci da solo.Non ci sarebbe neanche bisogno di domandarlo: sono quelle, tallone d’Achille di generazioni di alunni. I trend delle ripetizioni lo confermano., dovendo indicare le materie in cui sta prendendo lezioni private,(fisica, chimica, biologia, ecc.). A conti fatti,. Problematico anche il rapporto con il Latino e il Greco (qui il discorso riguarda i liceali), menzionati dal 14%. Senza dimenticare un 12% che dice di dover migliorare nelle Lingue straniere e un 10% che cerca aiuto per l’Italiano.Proprio la difficoltà delle materie più gettonate potrebbe essere alla base del profilo dei docenti con cui si svolgono ripetizioni più spesso.. Solo il 13% si fida di amici e parenti, appena il 10% di altri studenti. Come si trovano gli insegnanti più adatti?, canale privilegiato da sempre: è la. Ma subito dietro (seppur a distanza) si piazza la grande novità degli ultimi anni: gli, cheche vuole far prendere ripetizioni ai figli.Servizi online dedicati alle ripetizioni che meritano un focus a parte. La digital transformation sta arrivando anche in questo settore. Gli italiani si stanno abituando a trovare e prenotare una ripetizione privata con la stessa facilità con cui si ordina un articolo su un e-commerce o una pizza a domicilio sull’app. Chiedendo sia agli studenti (compresi gli universitari) che ai genitori,. E,. Con una quota simile che, qualora dovesse avere necessità di lezioni private, li prenderà sicuramente in considerazione.Il fatto di, tramite un pc (usando i normali software per le video-conferenze); seguito dall’(22%), dall’(14%) e dallache molti siti offrono (11%).E con la digitalizzazione, arriva anche la. Alcune di queste piattaforme, infatti, gestiscono il processo dall’inizio alla fine, pagamento incluso. Una piccola rivoluzione in un settore spesso tacciato di essere poco trasparente e dominato dal ‘mercato nero’. Uno strumento– secondo le stime circa il 90% del giro d’affari rimane sommerso - che ovviamente piace allo Stato; il quale, dopo aver introdotto nel 2019 una sorta di flat-tax al 15% per i docenti impegnati nelle ripetizioni, per il 2020 sembra voler dare ulteriori incentivi a questo mondo attraverso l’inserimento delle lezioni di recupero nell’elenco delle spese detraibili dalle famiglie. Almeno questa è una delle proposte in ballo in questo periodo di definizione del Decreto fiscale.