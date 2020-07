L'emergenza ‘salva’ gli studenti, ma ora si corre ai ripari: 2 insufficienti su 5 prendono ripetizioni per il back to school

Senza il lockdown sarebbero fioccati debiti e bocciature

Un corsa contro il tempo in vista di settembre

Vorrei ma non posso

Le lezioni in presenza sono tutta un'altra cosa

L'incognita dei corsi di recupero

Le materie rese più complicate dalla DaD

Gli studenti si rimboccano le maniche e cercano di recuperare il terreno perduto. Molti di loro, infatti,(o lo stanno già facendo)durante i complicati mesi di didattica a distanza. Ovviamente questo vale soprattutto per chi ha preso una o più insufficienze in pagella. Alle scuole secondarie superiori, dove in condizioni normali a settembre avrebbero dovuto svolgere gli esami di riparazione,per affrontare con maggior serenità l'inizio del nuovo anno scolastico e, prima ancora, i corsi di recupero organizzati dalle scuole; a cui va aggiunto un altro quarto (24%) che sta valutando in queste settimane se chiedere aiuto a un docente privato; solo il 39% pensa di non averne bisogno.Ma, pare intenzionato a ricorrere al caro vecchio prof delle ripetizioni: lo farà quasi 1 su 6. A far emergere questi trend è un'analisi elaborata da Skuola.net | Ripetizioni – una delle principali piattaforme web specializzate nelle lezioni private, con oltre 30.000 tutor iscritti – su un campione di 3500 studenti delle superiori, i più sensibili al tema.Leggi anche:Perché è vero che il lungo lockdown della scuola, con la decisione del ministero dell'Istruzione di 'condonare' debiti e bocciature, ha cancellato il rischio di dover ripetere l'anno. Ma il giudizio dei docenti sembra essere stato lo stesso abbastanza rigoroso e fedele a quanto fatto durante l'anno. Così,(18%); ancora peggio se isoliamo gli istituti tecnici e professionali (dove si arriva a sfiorare il 25%). Numeri non distanti da quanto avviene tradizionalmente, con 1 studente su 4 che in media prende il debito. A conti fatti, un pericolo scampato, visto che(54%): il 37% pensa che avrebbe preso perlomeno il debito nella materia incriminata, il 17% che sarebbe stato addirittura bocciato.Una molla che, evidentemente, ha spinto in tanti a correre ai ripari. Il prima possibile. Per questo,: per il 44% dei ragazzi che devono recuperare le insufficienze e si sono rivolti alle ripetizioni private,; un altro 20% partirà nei prossimi giorni (tra la fine di luglio e l'inizio di agosto); solo il 18% le concentrerà nella seconda metà di agosto (alla vigilia della ripresa); il restante 18% le svolgerà parallelamente ai corsi di recupero allestiti dagli istituti.E poi ci sono quelli (, non pochi) che vorrebbero. La ragione? È strettamente legata alle limitazioni economiche e sociali del periodo che stiamo vivendo: una buona fetta (18%) dice che per la sua famiglia sarebbero un, la maggior parte (34%), che in tempi di distanziamento sociale sarebbe invece la soluzione ideale.Con il progressivo ritorno alla normalità e alle attività in presenza, infatti, anche per le lezioni private si tende a. Infatti, fra gli studenti coinvolti,; per il 31%, invece, conta il docente più che il mezzo; solo il 19% si fida ciecamente di lezioni a ‘distanza', a cui si è fatto ricorso durante il lockdown ma ancora viste più come metodo d’emergenza.Ma a spingere verso le ripetizioni sono anche le scarse informazioni sulla ripartenza che stanno arrivando alle famiglie e ai ragazzi da parte delle scuole. Per il 71% degli insufficienti, al momento, di sicuro sui(cioè i corsi di recupero) c'è solo la data: 1 settembre. Sono quindi: da loro però abbiamo le prime informazioni su come si stanno muovendo le scuole. Una buona parte tornerà in classe (43%) e farà tutto in presenza, ma la maggioranza non accantonerà la DaD: il 37% continuerà con la didattica online anche per questa fase “intermedia” prima del ritorno tra i banchi, un altro 20% sperimenterà la modalità mista (un po' in classe, un po' a distanza).In questo quadro così fluido, però, ci sono pure delle certezze che gli stravolgimenti degli ultimi mesi non hanno scalfito: sono. Al primo posto, inamovibile, la; bestia nera per il 27% dei ragazzi in cerca d'aiuto. E se aggiungiamo quel 14% che cerca soprattutto un tutor esperto in altre(fisica, chimica, biologia) la 'gestione' di quest'area didattica, nel complesso, è. Anche se le problematiche connesse alla scuola a distanza, a quanto pare, hanno colpito in maniera trasversale tutte le materie, non solo quelle tecniche: l'ampia schiera di ragazzi (16%) che dovranno rimettere in piedi una conoscenza zoppicante del greco o del latino lo dimostra.