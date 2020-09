Scuola, 1 studente su 5 “impreparato” in caso di didattica online: non ha un device personale

Le scuole non incentivano la rivoluzione digitale

Niente crisi per i libri di scuola: nuovo batte usato (ma non al Sud)

Le librerie restano il canale preferito, calano gli shop online

Per l'usato ci si rivolge agli altri studenti

Un nuovo lockdown delle scuole o un utilizzo massiccio della didattica digitale integrata (a supporto di quella frontale, in caso di necessità) durante il prossimo anno scolastico? Potrebbero mettere in difficoltà non pochi studenti, specie in alcune aree d'Italia. Perché, nonostante quanto successo negli scorsi mesi,– soprattutto tecniche - con cui è partita la didattica a distanza.Secondo una ricerca di Skuola.net – che ha coinvolto 5mila ragazzi di scuole medie e superiori –; al Sud si arriva a quasi 2 su 5. E, tra loro, oltre l'80% non è intenzionato a procurarselo per il ritorno su banchi, continuando ad arrangiarsi con la dotazione 'di famiglia'.Leggi anche:Una situazione che affonda le radici ben prima dell'emergenza di quest'anno. Con la scuola che, purtroppo, non è esente da responsabilità. Visto che, stando a quanto raccontano i ragazzi,(eBook compresi) per lo studio. Un altro 33% ha iniziato a spingere solo a partire dalla chiusura di febbraio. Per le altre, questo poteva essere il momento propizio; ora si costruisce il corredo scolastico. Ma, a quanto pare,(42%) - e nelle regioni del Mezzogiorno in media si arriva al 54% -. Facendo un rapido calcolo è evidente come spesso il salto verso il futuro e la dematerializzazione sia lasciato alla libera iniziativa di studenti e genitori.Sono le stesse scuole, però, a dettare la linea. Così, anche stavolta, si farà ricorso a un. E, su questo, non c'è Covid né crisi che tengano. Nessun ridimensionamento:dello scorso anno. In generale,(circa 2 su 3), mentre gli altri cercheranno di risparmiare con l'usato. Un dato immutato rispetto a dodici mesi fa. Solo(ma anche questa non è una novità). Quasi invariata, sempre se rapportata all’anno scorso, anche la: la(33%) si attesterà, subito sotto (28%) quanti pensano di spendere al massimo 200 euro, non pochi (16%) immaginano di dover sborsare fino a 400 euro.Qui si assiste a qualche, piccolo, cambiamento. Per quanto riguarda il, cresce ulteriormente la grande distribuzione:che offrono tale servizio sono scelti, almeno a parole, dal 29% degli intervistati (nel 2019 erano il 25%). Ma sono sempre, in ulteriore ascesa, l'opzione preferita: si rivolgerà a loro il 42% degli affezionati ai testi freschi di stampa (nel 2019 erano il 40%); con un picco del 49% al Sud. Brusca frenata, un po' a sorpresa, per gli: sfruttatissimi durante la quarantena, sui libri perdono terreno fermandosi al 28% (lo scorso anno furono interpellati in 1 caso su 3).Equilibri simili per il mercato dell'. Se, infatti, togliamo quanti (29%) cercheranno di trovare i testi adottati dalla propria scuolaa cui non servono più (che in pratica assumono il ruolo rivestito dalla Gdo per il nuovo), si ripropongono le stesse dinamiche. La spuntano nuovamente(40%, che al meridione diventa 47%) e, come prima, sono in aumento quanti ci si rivolgono(nel 2019 erano al 37%). Si conferma il: passano dal 33% al 21%.dell'usato: solo 1 su 10 si fida ancora di loro.