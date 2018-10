Scuola digitale, tecnologia a singhiozzo nelle classi d’Italia. Tra Nord e Sud c’è un abisso

Di tecnologie digitali da fine millennio e dintorni, ovvero aule pc e LIM, le scuole sono più o meno piene. A mancare vistosamente sono gli interpreti - soprattutto docenti formati per utilizzarle - e le innovazioni che l’ultimo decennio ci ha riservato: connessione in banda larga, copertura wi-fi, tablet e ambienti didattici digitali. Anche se va sottolineata la crescita del numero di studenti che frequenta una classe in cui tutti hanno a disposizione un device personale sul banco: sono il 28% e sono raddoppiati rispetto a 12 mesi fa. Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nell’annuale rapporto di Skuola.net sull’uso delle tecnologie a scuola. Il problema maggiore è, ancora una volta, il netto divario tra Nord e Sud: il primo traina, il secondo frena il cambiamento. Sembra di essere in due Paesi differenti.

La tecnologia c’è, ma non dappertutto si vede

Raddoppiano le ‘classi 2.0’

In base a quanto dicono gli 8500 studenti intervistati – di scuole medie e superiori –si vedono ulteriori. Ma non basta. Le, ad esempio, sonoma(21% tutti i giorni, 18% almeno una volta alla settimana); il 17% accende i pc almeno una volta al mese. Ma deve preoccupare il fatto che il 34% (che al Sud sale al 52%) non l’abbia mai usata, pur avendola a disposizione.Con le dovute proporzioni, va quasi meglio con la digitalizzazione delle singole classi. Visto che il 28% dei ragazzi afferma che nella sua(dato che al Nord arriva al 35%): nel 22% dei casi gliel’ha fornito gratuitamente la scuola, nel 6% hanno dovuto pagare un contributo per averlo. Si tratta di una crescita del 100% rispetto a 12 mesi fa, quando gli intervistati in simili condizioni non arrivavano al 14%. Ma sono: in media il 58%,





La LIM si conferma lo strumento più utilizzato

Le connessioni a singhiozzo rallentano lo sviluppo

Formazione 'tech' dei professori da migliorare

Cittadinanza digitale: al Sud è quasi inesistente

rimane, però,che è diffusa praticamente come le aule pc – l’87% degli studenti dice di averla a disposizione – ma è molto più utilizzata:(54% al Nord), il 16% almeno una volta alla settimana, solo il 10% una volta al mese. La quota di quanti ce l’hanno ma non la usano, nel caso della LIM, si ferma al 17%. Conche, anche in questodei ragazzi del meridione sostiene cheParte tutto o quasi, forse, dai. Perché– il 23% -. A cui va aggiunto un 13% che può sfruttare solo la connessione presente in alcune aree comuni della scuola o nei laboratori, comunque insufficiente a sostenere la navigazione di tutti gli ipotetici utenti. Tra l’altro a una velocità che il 16% giudica scadente e il 26% discreta (solamente il 33% la ritiene ottima, il 25% buona)., invece,, via cavo LAN. Ma il gruppo di alunni più rappresentativo è composto da quelli (33%) che. Con la nota a margine di sempre:degli studenti non ha a disposizione né wi-fi né LAN.Sin qui il livello d’innovazione delle strutture scolastiche. Ma la sostanza, la didattica, com’è messa? Quanti professori svolgono lezioni sfruttando appieno le nuove tecnologie che hanno a portata di mano? Non sono pochi ma neanche tanti. Con le solite differenze Nord-Sud. Ancora più accentuate. Dal sondaggio emerge che(foto, video, presentazioni, articoli, ecc.): nel 42% dei casi lo fanno tutti i prof, nel 30% solo alcuni. Operazione che,; in 1 caso su 4 con gli strumenti personali dell’insegnante;. Peccato che, questo, non avvenga così di frequente:degli studenti è ancoraNon c’è, però, solo il programma scolastico. La conoscenza della tecnologia passa anche per l’apprendimento del corretto uso delle mille risorse che l’innovazione mette e a disposizione dei ragazzi ma anche di una piena consapevolezza dei rischi legati al suo utilizzo. Qui il ruolo della scuola – intesa come sistema – è fondamentale. Ma, ad oggi, non è sufficiente. Solamente il 48% degli intervistati dice che il proprio istituto ha organizzato, ecc. (ma, di nuovo, al Sud il dato negativo è molto più prevalente: nessun corso nell’82% dei casi). Va leggermente(cos’è ile come affrontarlo, come difendersi dalle, ecc.): la percentuale di lezioni dedicate all’argomento qui sale al 62% (ma al Sud non va oltre il 25%). Alla fine, però,del campione dice di averproprio; un altro 28% giusto su qualche aspetto; il 44% poco o niente. Di strada da fare ce n'è ancora tanta. Ma almeno siamo partiti.