Vuoi essere pronto per i lavori del futuro? Ecco i corsi online per acquisire le competenze digitali giuste

Una piattaforma online per acquisire le skills digitali

Nonostante l’anno scolastico sia terminato, il programma, promosso da, continuerà per tutto iloffrendosulle competenze digitali, per preparare gli studenti ai lavori del futuro. Secondo una ricerca effettuata dalla stessa, ilnon si sente infatti pronto per affrontare il mondo del lavoro.rispettivamente ilIldegli intervistati, inoltre, vorrebbeeventuali. Anche perché sono proprio i settori tecnici e scientifici quelli che offrono e che offriranno sempre più in futuro opportunità di accedere a lavori ad alto potenziale di guadagno: si prevede che entro la fine del 2020 saranno oltre 135.000 i nuovi posti di lavoro creati nel solo ambito ICT, posizioni che non riusciranno a essere coperte per mancanza di competenze adeguate.Per ridurre lo skill mismatch – ovvero proprio questo divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili - Microsoft e Fondazione Mondo Digitale hanno potenziato i corsi online gratuiti di, un programma di formazione dedicato all’rivolto ae aiin tutta Italia. Nell’anno scolastico appena concluso, sono stati oltre 60.000 gli studenti e 55.000 i docenti raggiunti con strumenti online e training in presenza che si sono svolti neiUn impegno che prosegue online anche nei mesi estivi, attraverso, per far loro sperimentare potenzialità e opportunità offerte dalle nuove tecnologie ed esplorare nuovi profili professionali. Al linktutti gli studenti possono accedere infatti a laboratori gratuiti guidati dalla, che li coinvolgerà con esercitazioni pratiche in un percorso articolato in moduli, volti ad acquisire le prime nozioni di AI.“Investire nella formazione è determinante per combattere lo skill mismatch, un fenomeno che sta assumendo un peso sempre più rilevante e che di fatto ostacola la crescita del nostro Paese. Grazie ad Ambizione Italia stiamo unendo le forze con Fondazione Mondo Digitale e numerosi altri partner per affiancare il mondo della Scuola dando un aiuto concreto ai nostri giovani, affinché possano comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e abbracciare da protagonisti le sfide del digitale” ha commentato“Con studenti e docenti ci interessa sviluppare il lato umano dell’intelligenza artificiale, costruito su una fiducia consapevole di rischi e problemi etici. Aiutiamo i giovani a sviluppare applicazioni inclusive di AI, pensate per il bene comune, per il benessere sociale e ambientale, per aumentare la sostenibilità dello sviluppo e ridurre disuguaglianze” ha dichiarato