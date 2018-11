Giovani e tecnologia, il 40% controlla lo smartphone ogni 10 minuti

Una vita dominata dalla dimensione digitale, con giornate scandite da un controllo costante sulla propria identità online. Eccola, in estrema sintesi, la quotidianità dei ragazzi di oggi. Perché, nonostante le campagne di promozione sull’uso consapevole delle tecnologie (smartphone, tablet e computer su tutte), siamo ben lontani dall’obiettivo. E le conseguenze – purtroppo negative - si vedono tutte: incapacità a gestire le relazioni con gli altri, isolamento dalla vita offline, scarsissimi livelli di attenzione. Vere e proprie patologie che colpiscono sempre di più le nuove generazioni. A certificarlo è una lunga ricerca svolta dall'Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo), in collaborazione con Skuola.net, condotta su un campione di 23.166 persone, di età compresa gli 11 e i 26 anni.

Tra gli 11 e i 14 anni, un terzo è connesso oltre 10 ore al giorno

Livelli di attenzione “paragonabili a quelli di un pesce rosso”

Cresce la distanza tra vita reale e digitale

L’importanza dell’educazione all’uso delle tecnologie

, specialmente se sono minorenni. In media,. Ma c’è chi va ben oltre: più del 17% del campione resta connesso tra le 7 e le 10 ore. E il 13% supera addirittura le 10 ore. Dati che, come detto, crescono al calare dell’età:, ad esempio, la percentuale di quanti ammettono di passare. Costante ad ogni età è, invece, la compulsione con cui si, alla ricerca di nuove notifiche: farlo. Dai 21 ai 26, invece, la maggior parte – quasi il 30% - riesce a controllarsi un minimo e lo fa circa ogni 30 minuti.Il risultato più evidente di questi comportamenti: undei ragazzi, drasticamente diminuita. Se fino a qualche anno fa i più diligenti riuscivano a mantenerlo anche per 20 minuti consecutivi, oggi. Così commenta questo passaggio della ricerca,Tutto ciò, naturalmente, ha: “Aumentano la distanza relazionale fra noi e gli altri. La vita offline però non è uguale a quella online: solo nella prima si utilizzano tutti i sensi, si attivano meccanismi psicofisici diversi”, osserva il Presidente Di.Te. Ma non è tutto: “. Sì, perché emozione e sentimento non solo la stessa cosa. La prima è frutto di un momento, mentre il secondo richiede tempo, intuito, capacità di coltivare la relazione e di farla crescere.”, ribadisce Lavenia.: questo concetto, infatti, rimanda a una realtà che non esiste o che è in potenza. Si tratta, al contrario, di una dimensione reale e che ha sue precise caratteristiche nell'ambiente digitale”, rimarca. “Non è possibile tornare indietro – prosegue Grassucci - ma la cosa che possiamo fare ècominciando anche a monitorare quelli che sono gli effetti di un uso non regolamentato ed educato di questi mezzi. Come accade nel mondo analogico, dove si insegna ai figli a guardare ai pericoli con le attenzioni del caso, così si dovrebbe fare anche nel mondo digitale”.





Fondamentali i genitori, ma anche loro sono ‘distratti’

Ritrovare spazi per il dialogo, in cui i telefoni restano spenti

Online le offese viaggiano ad altissima velocità

Il ruolo della scuola contro il bullismo digitale

Si potrebbe partire da una. Un ‘dialogo’ ancora molto marginale.(tra gli 11 e 17 anni). Nella stessa fascia di età, lo fa “ogni tanto” il 30% del campione, mentre solo il 20% condivide raramente con mamma e papà quanto fa sui device. Ma la colpa di questa situazione non è solo dei ragazzi: “In un’indagine precedente – dice ancora Lavenia - in cui abbiamo intervistato 1.000 adulti tra i 28 e i 55 anni e 1.000 giovani tra i 14 e i 20 anni, abbiamo rilevato che. Spesso, rispondono così perché sono loro i primi a essere affaccendati sul loro smartphone”.E allora, come procedere? “Si dovrebbe iniziare a riparare a questi momenti, che vengono percepiti dai figli come disconferme, disvalore.– continua Lavenia -. La condivisione, così, verrà sempre più a mancare. Si deve stabilire un momento in famiglia in cui tutti i telefoni e tutti gli strumenti digitali che possono avere una connessione rimangono spenti o silenziosi senza vibrazioni o distrazioni di sorta. In quel tempo si parla, si discute, ci si confronta”.La ricerca sull'utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei giovani, però, mette in luce anche un altro dato che deve fare riflettere:, e la stessa percentuale di ragazzia queste vessazioni, offendendo. Più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, inoltre,spiacevoli. E se si vanno a leggere i dati relativi, rispettivamente, ai giovani che hanno tra i 15 e i 17 anni e a quelli compresi tra i 18 e i 20 anni i numeri calano solo di due-quattro punti percentuale.“Il cyberbullismo, perché di questo si tratta, è un fenomeno che ci deve tenere sempre in allerta: come purtroppo abbiamo avuto modo di leggere dalle cronache può avere esiti drammatici. Dovremmo fare ancora più prevenzione – sostiene Lavenia - e ritornare a dare valore al corpo, all'empatia, far comprendere ai ragazzi come stanno quelli che vengono aggrediti con parole di odio o offese. Ma, dunque voglio ribadire ancora una volta l'importanza dello strumento del detox tecnologico condiviso in famiglia. Basterebbero tre ore a settimana”. Mentre Daniele Grassucci di Skuola.net rilancia: “. C'è ancora tanto da fare. Un lavoro sinergico che deve coinvolgere, dunque genitori, scuole, istituzioni e gli stessi ragazzi”.