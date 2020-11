Ambiente, 1 studente su 3 ha uno stile di vita più sostenibile grazie alla scuola

L'educazione ambientale agevola il cambiamento

Insegnamenti che si applicano nella vita di tutti i giorni

Non solo teoria

La difesa del Pianeta passa anche per la scuola. A maggior ragione ora, visto che(insegnamento tornato obbligatorio quest'anno). Perché le nuove generazioni sono fondamentali in questa battaglia, hanno le chiavi del futuro in mano e, prima si comincia a capire l'importanza di determinati gesti, meglio è.Ma, stando a quanto hanno raccontato a Skuola.net 3600 studenti di medie e superiori,: più di 8 su 10, in passato, hanno approfondito l'argomento con docenti ed esperti. Un’ottima premessa in vista della Mock Cop26, il summit digitale sul clima - organizzato in sostituzione della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle crisi climatiche, slittata di un anno a causa della pandemia - che andrà in scena (via web) dal 19 novembre al 1 dicembre e che vedrà protagonisti proprio loro: tantissimi giovani da oltre 150 Paesi.Ma la vera speranza è soprattutto per quello che potrà accadere nei prossimi decenni. Anche perché, laddove si è parlato di ambiente ed eco-sostenibilità, il messaggio sembra aver colto nel segno.su un mondo sino ad allora poco esplorato, per un altro 55% sono state utili ad approfondire tematiche che conoscevano ma solo in parte. Appena 1 su 10 le ha trovate poco costruttive.Non solo, quei momenti hanno dato la spinta per passare dalle parole ai fatti:di quasi un terzo degli alunni coinvolti (31%), che vanno ad aggiungersi a quel 39% che già adottava uno stile di vita 'sostenibile'. E molti altri (20%) potrebbero presto unirsi al gruppo: sono quelli che dicono di aver cambiato modo di vedere la questione ambientale ma ammettono di non aver ancora modificato i propri comportamenti.Ma l'impegno delle scuole non si esaurisce con la teoria. Quasi sempre si traduce in buone pratiche che tentano di agevolare il compito dei ragazzi. L'80% degli intervistati, ad esempio, sottolinea comesiano. E in 7 casi su 10 la maggior parte degli alunni (in 1 caso su 4 quasi tutti) collabora fattivamente per separare i vari tipi di rifiuti. Mentre 1 su 3, per limitare l'uso delle plastiche,. E circa il 60% di questi la utilizza quotidianamente. Lasciando intravedere come la svolta ecologista, in fondo, non sia poi così lontana.