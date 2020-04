Scuola, parte la missione recupero: per 1 studente su 3 vacanze di Pasqua più corte, per gli altri un carico extra di compiti

Lezioni online anche durante le vacanze di Pasqua

Gli studenti sono d'accordo?

Una quantità esagerata di compiti

. È la missione che molti dirigenti scolastici, insieme ai loro insegnanti, stanno pianificando per le prossime settimane, per tentare di portare a termine i programmi e colmare eventuali lacune. Per farlo, cercheranno di. Come le. È vero, infatti, che il ministero dell'Istruzione ha confermato il calendario ufficiale – che prevede la sospensione delle lezioni dal 9 al 14 aprile – ma è anche vero che gli istituti, grazie all'autonomia scolastica, possono decidere di accorciare la sosta.Proprio. Una proporzione che aumenta ulteriormente se la didattica a distanza è partita in ritardo rispetto all’inizio della chiusura. A confermarlo sono i 20mila studenti di medie e superiori raggiunti da un sondaggio di Skuola.net.Leggi anche:Ora che si è capito che, molto probabilmente, le lezioni termineranno da casa e che i voti messi online faranno media i professori devono aver rotto gli indugi, chiedendo alle loro classi uno sforzo supplementare per il rush finale. Così,, seppur in quarantena forzata. Una quota che,. Forse perché, qui, l’attivazione dello smart learning - quando c’è stata - ha avuto una gestazione più lunga.In condizioni normali ci sarebbero state proteste a non finire. Non in questo caso.. Laddove le vacanze saranno più brevi, meno di 1 su 2 ritiene ingiusta la decisione. Il 35%, al contrario, la considera più che opportuna, potendo servire a non perdere altro tempo. Mentre il 20%, pur non facendo i salti di gioia, si adegua. Uno spirito di gruppo che, a riprova di quanto detto, si registra in misura maggiore tra i ragazzi più colpiti dai provvedimenti:. Persino tra chi potrà godersi appieno la sosta c'è qualcuno – circa 1 su 6 - che avrebbe preferito accorciare i giorni di riposo.Anche, però, in questo momento non staranno esultando. Visto che avranno ben poche ore libere per dedicarsi ai propri passatempo preferiti. Per loro,. Ben 2 studenti 3 (che guarda caso corrispondono a quanti sostengono che la propria scuola non ha rimesso mano al calendario) stanno infatti ricevendo una cospicua mole di compiti., sicuramente maggiore rispetto a quello che i propri prof sono soliti assegnare per le soste dalla didattica. Nonostante ciò, il senso di responsabilità prevale pure qui: l'80% li farà, con impegno e rispettando la data di consegna fissata dai docenti.