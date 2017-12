Primo soccorso a scuola: solo 1 studente su 3 sa come intervenire. Ma tutti vorrebbero saperne di più

Rendiamo obbligatorio un corso di primo soccorso a scuola, non limitandoci alla teoria ma insegnando le tecniche che un giorno potrebbero tornare utili per salvare una vita. È una richiesta che gli studenti italiani fanno a gran voce. In particolare 9 ragazzi su 10, infatti, vorrebbero capire come comportarsi in caso di arresto cardiaco se accadesse ad un proprio amico. Perché, nonostante le campagne d’informazione e sensibilizzazione sul tema - come Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare - è ancora scarsa la cultura sanitaria in questo campo, soprattutto tra i più giovani. Skuola.net lo ha capito effettuando una ricerca - in collaborazione con IRC (Italian Resuscitation Council) – che ha coinvolto circa 10mila ragazzi tra gli 11 e i 25 anni. Poche domande per verificarlo.

Primo soccorso: solo 1 su 3 saprebbe intervenire

Arresto cardiaco in corso? In molti perderebbero tempo

Tecniche di massaggio cardiaco: troppo pochi le conoscono bene

Più che impreparati, gli studenti sono spaventati dall’idea di dover intervenire in aiuto del proprio compagno di banco in caso di arresto cardiaco.per prima cosa iniziando a chiamarlo e a scuoterlo leggermente; dopodiché, se non dovesse riprendersi, piegandogli la testa all’indietro, alzandogli il mento e controllando se il suo torace si alza e si abbassa per valutare la presenza della respirazione. E gli altri? Confusione totale:nel dubbiosenza prima verificare se il problema sia davvero grave. Anche perché,per ascoltare se c’è ancora battito cardiacoPartendo da queste premesse è quasi scontato che, se fosse davvero in corso un arresto cardiaco, la ‘reazione’ del soccorritore non sarebbe proprio il massimo. È vero che la stragrande maggioranza –E che il 13% chiederebbe aiuto ai genitori o a un altro adulto (in questo caso, però, perdendo del tempo prezioso). Ma 1 su 10 si bloccherebbe, non sapendo dove mettersi le mani. Una volta in collegamento telefonico con l’operatore, con una voce guida che li aiuta a muoversi, le cose non migliorano:; il 16% ammette che non saprebbe da dove iniziare;– il 55% -Anche se è difficile che l’intervento vada a buon fine. Visto che(il 31% lo lascerebbe nella posizione in cui si trova, il 3% lo metterebbe addirittura a testa in giù, il 6% come capita). E che appena 2 ragazzi su 10 sanno che il numero di compressioni da effettuare sul torace deve essere tra le 100 e le 120 al minuto (il 56% ne ritiene, erroneamente, sufficienti tra le 30 e le 50; il 14% tra le 80 e 100; l’8% esagera con 120-140).





La campagna 'Kids save lives' di IRC (Italian Resuscitation Council)



Il debutto del 112 ha mandato in confusione i ragazzi

La tecnologia ci aiuta: con il defibrillatore studenti più tranquilli

“Insegnare la rianimazione cardiopolmonare nella scuola italiana è un segno di civiltà per un paese che vuole restare al passo con le linee guida internazionali di settore – afferma- La campagna ‘Kids save lives’ che promuoviamo in Italia in collaborazione con i partner europei di European Resuscitation Council prevede l’introduzione di 2 ore all’anno di insegnamento della rianimazione cardiopolmonare a partire dall’età di 12 anni in tutte le scuole del mondo. Siamo orgogliosi di portare in Italia questa strategia internazionale”.Per parlare con i soccorsi, però, prima di tutto bisogna sapere qual è il numero da fare. In passato c’era il 118, conosciuto da tutti; negli ultimi tempi è entrato in funzione in alcune regioni italiane il 112 (numero unico d’emergenza). Un cambiamento che ha spiazzato tantissimi ragazzi: appena il 54% ha dimostrato di esserne al corrente, mentre; sempre meglio di quel 20% che telefonerebbe al 911 (peccato che non siamo in America).Per fortuna una via d’uscita c’è: è il defibrillatore. Perché gli studenti, se hanno al loro fianco uno strumento che ti dice come e quando agire, sembrano più tranquilli. Aumenta il numero di quelli che sostengono diper la rianimazione cardiopolmonare:Unico dato che, rispetto all’anno precedente, risulta in crescita. Sarà perché sonoPossibile: ad oggi





Partire dalla scuola per migliorare la situazione

Su tutti gli altri aspetti, però, i ragazzi navigano sempre più al buio. La conoscenza di tecniche di rianimazione cardiopolmonare, pratiche di soccorso, comportamenti corretti non decolla. Anzi, peggiora. La scuola potrebbe fare sicuramente di più: solo un terzo, infatti, ha fatto svolgere un corso – teorico e pratico - sul tema ai propri alunni (saranno le stesse che hanno in dotazione un defibrillatore?). Ma quasi tutti gli altri studenti ne sentono il bisogno:. Sarebbe un primo passo per mettere il maggior numero di persone nelle condizioni di intervenire tempestivamente e nella maniera giusta. Il MIUR ha recentemente presentato le linee guida per l’introduzione nelle scuole italiane primarie e secondarie l’insegnamento del primo soccorso. IRC è estremamente orgogliosa di poter contribuire con la sua rete formativa ad aumentare la cultura del soccorso e della solidarietà nella scuola italiana. Non è poi così difficile. Salvare un vita è un gioco da ragazzi!