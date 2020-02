Coronavirus, giovani a rischio “psicosi”: 1 su 4 evita ristoranti e negozi gestiti da cinesi

Fra i giovani la paura diventa psicosi

Coronavirus, contagio e sintomi: giovani bene informati

Consapevoli, forse più del previsto, ma non per questo meno spaventati. I ragazzi dimostrano di essere ben informati sull’emergenza che sta allarmando il mondo intero: il propagarsi del nuovo coronavirus. A dirlo una ricerca effettuata dal portale Skuola.net, in collaborazione con il Prof. Giuseppe La Torre del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università “Sapienza” di Roma, su oltre 5mila giovani di età compresa tra gli 11 e i 30 anni.. Questo nonostante la fonte d’informazione primaria siano i social network, luogo naturale d’attracco di fake news e allarmismi incontrollati. Nozioni di base che, però, non li rendono immuni ai comportamenti irrazionali, da vera e propria “”.Guarda anche:All’ottima preparazione teorica, infatti, lo stesso campione accompagna, lontanissimi dalla fonte del contagio. Circa 1 su 4 confessa, dopo la diffusione dell’infezione, di tenersi a debita distanza da ristoranti (24%) e negozi (26%) gestiti da orientali. Per non parlare di quel 10% che allontanerebbe persino un eventuale compagno di classe o amico di origini cinesi, a cui si aggiunge un 5% che lo inviterebbe a evitare i contatti e un 3% che si metterebbe la mascherina in sua presenza.Quantomeno un po’ più aderente al reale profilo di rischio è: oltre 1 su 3 – il 36% - ammette che il proprio atteggiamento nei confronti dei turisti cinesi, in questo periodo, è notevolmente peggiorato.Numeri che testimoniano come il tamtam dei social possa condizionare anche chi ha buone informazioni di base. L’80% di dei ragazzi, ad esempio, sa benissimo che il mezzo di trasmissione principale del coronavirus sono le goccioline di saliva contenute nei colpi di tosse e negli starnuti. Ancora più elevate le percentuali di chi individua in tosse e febbre alta le manifestazioni più evidenti del contagio: risponde a colpo sicuro l’85% del campione. Unica nota negativa il fatto che appena l’11% inserisca nell’elenco dei sintomi anche la diarrea.Buona la dimestichezza persino con informazioni più specifiche, quelle che in questi giorni convulsi potrebbero passare in secondo piano. Come il fatto che i tempi d’incubazione della malattia varino dai 10 ai 15 giorni. Ma il 63% è preparato anche su questo. Stesso discorso in merito alla bufala che indica negli animali da compagnia un possibile veicolo del coronavirus: al momento non ci sono evidenze di ciò e il 60% dei ragazzi intervistati ne è al corrente.Un vaccino contro il coronavirus? L’80% dice, giustamente, che ad oggi non ne è stato ancora realizzato alcuno. Ma il 72%, qualora ciò avvenisse, prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di vaccinarsi. A prescindere dagli aspetti di prevenzione, il 60% degli intervistati sa che già esistono delle cure per contrastarlo.