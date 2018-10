Giovani e droghe leggere, 1 su 10 ne fa uso (anche a scuola)

A scuola, per strada, nei locali frequentati abitualmente, persino sul web: sono tanti e vari i modi in cui i giovani di oggi - tra cui anche tanti adolescenti - possono procurarsi le droghe. A darne conferma un sondaggio effettuato da Skuola.net su 7500 ragazzi tra i 13 e i 18 anni, in occasione della seconda puntata di ‘Generazione Giovani’, il primo programma di carattere sociale del nucleo produttivo di Milano, condotto da Milo Infante, in onda la domenica alle 10:00 su Rai2, che vede al centro della discussione proprio questo tema.

Adolescenti e droghe leggere: un rapporto sin troppo stretto

I luoghi più battuti per l’acquisto di Cannabis

Minimarket scuola: dove la droga si compra e si consuma

La ricerca si è concentrata sul(marijuana, hashish, ecc.). E il quadro che ne è scaturito è abbastanza allarmante:(il 7% qualche volta, il 3% abitualmente). A questi numeri va aggiunto un 6% che le ha provate solo una volta e un 5% che, ad oggi, non ne consuma ma lo ha fatto in passato. Il 79%, tuttavia, se n’è sempre tenuto a debita distanza.Il motivo di un utilizzo così diffuso? Presto detto: l’. Limitando lo sguardo ai cannabinoidi,. Tra i consumatori – sporadici o abituali che siano – il 41% li trova per strada, nelle piazze di spaccio o in luoghi ben precisi. Subito dopo, però, viene la scuola:dei ragazzi intervistati. Scarse, invece, le ‘vendite’ effettuate in discoteca (2%) e sul web (2%). Almeno per quel che riguarda questo tipo di droghe.che, tra l’altro, rientra anche. Quasi la metà di chi fa uso di droghe leggere (47%) confessa di essersi fatto almeno una volta una canna all’interno della propria scuola:, il 20% azzarda ogni tanto, l’11% ci ha provato una volta sola. Solo il 53% non si è mai spinto fino a questo punto. Inoltre, dal consumatore allo spacciatore, il passo è breve:. Il 18%, invece, si affida a estranei; il 20% a uno spacciatore occasionale. Ma la maggior parte – il 44% - si rivolge agli amici (non di scuola).





Anche la cannabis legale ha il suo pubblico

Gli adolescenti sembrano non esserne particolarmente attratti:(dell’intero campione). Sembra, al contrario, più consistente il giro d’affari che i più giovani muovono attorno alla, quella che si compra nei negozi autorizzati:– l’11% -(l’8% solamente una volta, il 2% spesso, l’1% abitualmente).