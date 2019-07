Cyberbullismo: colpisce quasi 1 studente su 10. Bussetti: "La scuola non può non relazionarsi col web"

Il web amplifica la violenza

C’è ancora tanto lavoro da fare per sconfiggere o, perlomeno, arginare due tra i fenomeni più pericolosi che investono bambini e adolescenti:. I numeri sono allarmanti, nonostante gli sforzi fatti a tutti i livelli sociali e istituzionali. Ad esempio, in base al– elaborato dal Centro di ricerca su Media e Comunicazione dell’università Cattolica –; mentre(ma, gli altri hanno assunto un atteggiamento passivo). A illustrare questi e altri dati alla, impegnata in un’indagine conoscitiva proprio su bullismo e cyberbullismo, chi ha un punto di vista privilegiato sull’argomento: il, l’elemento che contribuisce ad amplificare la portata delle violenze fisiche e psicologiche. Un luogo pieno di insidie: basti pensare che, sempre secondo la ricerca Eu Kids, i numeri di quanti (tra i più giovani)sono. Inoltre, il 31% (tra gli 11 e i 17 anni) si è imbattuto online in messaggi d’odio o commenti offensivi contro un individuo o un gruppo di persone. Ma. Forse perché è; solo il 10% modifica le impostazioni di privacy dopo esperienze negative, appena il 2% segnala contenuti o contatti inappropriati ai gestori (piuttosto ci si rivolge ad amici e genitori).In questa battaglia,potrebbe dare un contributo fondamentale. Innanzitutto perché è uno degli ambienti in cui vanno scena o partono moltissimi di questi episodi. In base a un’altra ricerca - quella elaborata da, la giornata per sensibilizzare all’uso consapevole della Rete –(per dare un parametro,). Un fenomeno che, preso nella sua interezza, segue un andamento purtroppo stabile nel tempo:; a metà 2018 il dato è sceso di appena un punto percentuale (19%).Ma l’indagine, costruita con il supporto dell’università di Firenze, parla diffusamente anche dei pericoli del web, in tutte le loro forme., ad esempio,, con un picco del 12% nel 2017 e una lieve flessione solo di recente (9% nel 2018). Internet, però, significa anche adescamento online:(nel 2017 è salito al 21%). E, ancora:in Rete. Per finire col, lo scambio di materiale intimo online: i numeri sono inferiori rispetto agli altri comportamenti ma vedono un incremento da tenere sotto controllo ().Molteplici, però, sono le iniziative già messe in campo anche dal mondo della scuola, avendo come riferimento la(che si occupa proprio di cyberbullismo). Perché, come dice lo stesso Bussetti:. Al contrario, deve essere capace di insegnare a cogliere le opportunità del digitale e, al tempo stesso, di vigilare affinché vengano rispettati online quei principi”. In questo quadro s’inserisce il già citato “– l’evento annuale organizzato grazie al supporto della Commissione europea in oltre 100 paesi, per far riflettere sui rischi presenti quando si naviga e per rendere la Rete un luogo più sicuro –e, anche nell’ultima edizione, celebrato in concomitanza con laAltro documento importante sono le, rivolto a tutte le istituzioni scolastiche e agli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online, per promuover un uso positivo e consapevole delle tecnologie e prevenire episodi negativi. Oppure “, la primaambientata nel cyberspazio - sviluppata dal dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio, nell’ambito della campagna, per creare una relazione tra didattica e nuove tecnologie, attraverso il gioco.Tra gli strumenti operativi non si possono non citare:; la piattaforma web “, che haalla campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Miur assieme alla Camera per il; “, gruppo di consultazione per diffondere le attività progettuali e le iniziative realizzate, composto da oltre mille ragazzi su tutto il territorio nazionale; ilche affronta queste tematiche, coinvolgendo oltre 4mila studenti delle scuole secondarie, nel corso di dieci tappe; “”, documento programmatico che ciascuna scuola può produrre per promuovere competenze attraverso l’uso delle tecnologie digitali nonché per gestire eventuali situazioni problematiche;, il, che ha lo scopo di potenziare le capacità di ricerca online dei ragazzi (solo quest’anno coinvolti 142 istituti, oltre 2500 studenti e 362 docenti).E per il futuro? “Oltre ai 35 milioni del Piano nazionale scuola digitale – sottolinea Bussetti - ci saranno 100 milioni di fondi da investire nella”. Verranno poi istituite le: “Sarà – continua il ministro dell’Istruzione - unache da settembre aiuterà le scuole nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili”. Infine,, che parla proprio di”.