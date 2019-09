Alunni con DSA, finalmente la scuola si accorge di loro: in cinque anni certificazioni più che raddoppiate

Alle medie la percentuale più alta di casi

I Disturbi si trascinano fino al diploma

DSA: quanti sono nelle scuole italiane?

I DSA più diffusi

Diagnosi in crescita

Qualcosa si muove. Finalmente. Gli ultimi dati diffusi dalsugli alunni affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (a tutti i livelli scolastici) ci restituiscono un quadro ben diverso da quello che le statistiche ci offrivano fino a qualche anno fa. Nel 2017/2018, infatti,. Che si traducono nel, sul totale degli iscritti, che hanno(è possibile, infatti, che uno stesso alunno abbia più di una certificazione). Numeri che, in meno di cinque anni,: nel 2013/2014, infatti, le prime rilevazioni sull’argomento – figlie della legge 170/2010 che introdusse “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento”, potenziando il ruolo della scuola nella loro individuazione - ci dicevano che le certificazioni erano poco più di 194mila, coprendo appena l’1,7% degli studenti. Nel 2010/2011, l’anno zero, erano ancora meno (0,7%). Tutto questo non certo perché sono peggiorate le capacità di bambini e ragazzi ma perchéEntrando nel dettaglio dei dati, è alleche si assiste aldi DSA: nel 2017/2018 sono stati il 5,6% degli iscritti, confermando come la secondaria inferiore sia il luogo in cui questi Disturbi si mostrano appieno (già nel 2010/2011, quando si iniziò a diagnosticare queste manifestazioni a livello scolastico, qui si raggiungeva l’1,6% di DSA, ben oltre la media). Stiamo parlando di oltre 96mila casi. A seguire,: 2% di DSA tra chi ha frequentato l’anno scolastico 2017/2018 (dallo 0,8% del 2010/2011): 53mila tra DSA e potenziali tali. Nel caso della primaria, però, i DSA sono; nei primi due anni, si parla solo diDSA. I numeri, dunque, potrebbero essere ben più elevati.Importante anche il dato relativo alle: 4,7% di DSA nel 2017/2018 (nel 2010/2011 erano lo 0,8%), che si traducono in quasi. Segno che, tantissimi studenti, si trascinano queste problematiche. Anzi, i casi incredibilmente. Anche se una spiegazione potrebbe esserci: si tratta di ragazzi che hanno iniziato le scuole quando la sensibilità verso il fenomeno DSA. Se poi mettiamo che, in assenza di una disabilità vera e propria,per questi ragazzi ma sono gli insegnanti ‘normali’ a dover studiare un programma personalizzato, è possibile che molti. E su questo c’è ancora molto da lavorare.Alla fine, contando pure i circa millesettecento casi di potenziali DSA (lo 0,12%, comunque in aumento) individuati nella– attraverso, come per I e II elementare, dei test somministrati dalle strutture sanitarie e non dalle scuole – il popolo dei DSA. Ovviamente questo numero non coincide con quello dei casi complessivi di DSA presenti nella scuola italiana (oltre 435mila). Ciò è dovuto al fatto che ad alcuni alunniMa quali sono letra i nostri alunni? Laè senza dubbio l’ostacolo principale per gli studenti di ogni ordine e grado: nell’anno scolastico 2017/2018 – tra elementari, medie e superiori – in oltre 177mila ragazzi è stata riscontrata una forma di, un disturbo che di fatto tocca il 2,1% del totale degli iscritti nelle nostre scuole. Al secondo posto troviamo la(il disturbo nell'utilizzare il codice linguistico) che colpisce più di 92mila alunni (l’1,1% sul totale degli studenti, circa 1 su 3 tra quelli con DSA). A seguire la(disturbo nel calcolo matematico): quasi 87mila casi diagnosticati, l’1% della classe studentesca. A chiudere la(disturbo nell'imparare a scrivere): 79mila certificazioni, lo 0,9% degli alunni.Ma il dato più interessante è forse. Ad esempio, dal 2013/2014 (anno delle prime rilevazioni) i casi di Dislessia: da circa 94mila a 177mila (+88,7%). Ancora più elevate le quote relative agli altri: i casi di Disortografia sono aumentati del 149,3% (da circa 37mila a 92mila), quelli di Discalculia del 160,5% (da 33mila a poco meno di 87mila), quelli di Disgrafia addirittura del 163,4% (da 30mila a 79mila). L’ulteriore conferma di come la questione DSA stia entrando sempre di più nell’elenco delle priorità della scuola italiana.