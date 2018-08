Fuori sede: case ‘pollaio’ contro il caro affitti. Ma la privacy è sacra

La casa è sicuramente la voce di spesa principale tra quelle che deve affrontare ogni studente che decide di frequentare l’università lontano dalla propria città. In queste settimane migliaia di ragazzi sono in cerca dell’abitazione che li ospiterà mentre loro cercheranno di laurearsi. Qualcuno è stato previdente e ha già provveduto. Ma il grosso si muoverà solo nell’imminenza dell’inizio delle lezioni. Perché non è assolutamente facile districarsi nella jungla degli affitti universitari: costi troppo alti, canali di ricerca, convivenze difficili, l’incognita del posto nuovo e molto altro. Skuola.net lo ha capito intervistando circa 2mila studenti fuori sede.

L’appartamento da soli attrae soprattutto le matricole

Oltre la metà dei ‘veterani’ prende una stanza

Le spese per l’affitto? Le pagano mamma e papà

Si vive in tanti, si dorme da soli

La casa ideale? Vicino all’università (basta che costi poco)

I problemi che fanno saltare la trattativa

Come detto, c’è chi si è portato avanti col lavoro e ha sfruttato l’estate per trovare la soluzione migliore. Così– il 33% -. Le loro scelte? Qui bisogna fare unadella vita da universitario. Perché,. A cambiare, però, sono le proporzioni., infatti,: 1 su 4 – il 25% - ha preso un appartamento da solo; il 41% però ha affittato una stanza (dato che al Sud sale al 46%); mentre il 27% cercherà posto in uno studentato o in un convitto; appena il 7% riuscirà a fare il pendolare.Scenario decisamente diverso per chi è. Qui(15%) mentre(58%). Non sempre, però, si tratta delle stesse dell’anno scorso: quest’ultimo dato, infatti, è composto dae da. E gli altri? Solo il 14% ha optato per il convitto o lo studentato. Sale la quota di chi(13%). Facile immaginare che tra loro ci siano quelli che, dopo un primo anno da fuori sede, hanno deciso di fare il sacrificio di spostarsi dalla mattina alla sera per risparmiare un po’.Perché. Il 58% del campione analizzato spende; a cui va aggiunto un 14% che sborsa tra i 400 e 600 euro. Solo il 16% riesce a limitare la spesa sotto quota 200 euro. Il 5% dice di pagare tra 600 e 800 euro, il 7% addirittura più di 800 euro (ma qui si tratta di appartamenti interi, certamente non di stanze).. Per il 53% le spese sono totalmente a carico dei genitori (al Sud si arriva al 64%), nel 14% dei casi si fa a metà, il 9% paga gran parte dell’affitto ma la famiglia gli dà comunque una mano.: il 14% ha trovato un lavoro sufficiente a pagare l’affitto e non chiede nulla a casa, il 10% ha preso una borsa di studio.Una delle conseguenze di questo scenario è che, simili a ‘pollai’. Gli studenti, per non pesare troppo sulla casse familiari,dei ragazzi intervistati (51%); il 33% con due; appena il 16% con un solo coinquilino. Anche se, poi, degli spazi di privacy li vogliono avere anche gli universitari meno abbienti. Perciò; 1 su 4 (25%) la divide con una persona sola, il 6% con due, il 3% con tre o più ragazzi.. Tra i criteri di selezione, al primo posto c’è proprio la posizione (40%)., però,: il 20% guarda soprattutto a quello. Seguono – al 9% - ladel quartiere, ledella casa, i. Marginali il tipo di contratto (5%), la pulizia (3%), le attrazioni e i servizi presenti in zona (2%).(43%);(23%), molto gettonato al Sud (dove raggiunge il 37%); le agenzie immobiliari si fermano al 13%; le bacheche universitarie (11%) e i servizi per l’alloggio delle università (5%) non convincono più di tanto.E il resto della truppa? Quel 67% che è ancora su piazza? Il 30% è orientato verso un appartamento da solo, il 12% verso la casa condivisa, il 14% pensa che farà il pendolare. Ma oltre. Il motivo è presto detto. Basta riportare l’esperienza di chi è già passato per la fase della ricerca: la metà di quelli che alla fine hanno trovato un alloggio riporta di aver avuto. Di che genere? Principalmente(44%), giudicato sproporzionato; ma anchehanno scoraggiato in tanti (28%, al Sud addirittura il 55%); senza dimenticare le(13%). Infine una(l’89%)